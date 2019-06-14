Afgan kız çocuğuna istismara hapis cezası

İSTANBUL (AA) - Afganistan'dan Türkiye'ye ailesiyle gelen 14 yaşındaki kız çocuğuna cinsel istismarda bulunduğu gerekçesiyle yargılanan akrabasına 10 yıl 5 ay hapis cezası verildi.

Bakırköy 8. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuklu sanık Bahreddin Rasuli ve tarafların avukatları katıldı.

Duruşmada söz alan mağdurun avukatı, sanığın müvekkilinin yaşını bilebilecek derecede akraba olduğunu belirterek, "Mağdur çocuğun babası da yer temin etmek yoluyla ve mağdurun annesini evden kovarak suçu kolaylaştırmıştır ve azmettirmiştir. Sanığın en ağır şekilde cezalandırılmasını talep ediyoruz." dedi.

Tutuklu sanık Bahreddin Rasuli, Türkiye'ye geldikten 6 ay sonra mağdurla nişanlandığını ve Türk kanunlarını bilmediğini savunarak, "Afgan vatandaşı olarak dünyanın neresinde olursak olalım başlık parası veriyoruz. Kızların nişanlanma yaşını da bilmiyorum. Annesi de küçük yaşta evlenmiştir. Ben çalışıp onlara para gönderiyorum, kız ve annesi harcıyor. Babası ve kızı benden para almıştı. Suçsuzum." diye konuştu.