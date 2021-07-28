Afgan komedyen, Taliban tarafından öldürüldü! Son görüntüleri ortaya çıktı

20 yılı aşkın bir süredir, Afgan hükümeti tarafından kontrol edilen alanların haritası, Taliban'ın faaliyetleri nedeniyle sürekli değişiyor. Özellikle bölgeden ABD birliklerinin geri çekilmesinden sonra yoğunlaşmış görünen Taliban'ın Kandahar'ın eteklerinde ev ev dolaşarak hükümet çalışanları aradığı söyleniyor.

Bununla birlikte Afgan komedyen Nazar Muhammed'in de Taliban tarafından idam edilenler arasında olduğu bilgisi verildi. Her ne kadar Taliban bunu üstlenmese de komedyenin ailesi ölümünden Taliban'ı sorumlu tutuyor.

TOKAT ATILDI

Muhammed'in öldürülmeden önce Taliban tarafından araçla götürülmesine ilişkin görüntüler sosyal medyada yer aldı. Görüntülerde, Taliban üyelerinin Muhammed'i kaçırdığı ve silahlı bir Taliban üyesinin kendisine defalarca tokat attığı görülüyor.

This video shows the moment, Kandahari comedian, Khasha was arrested by the Taliban, Slapping him inside the car and then killed him. pic.twitter.com/E642Y52uto — Tajuden Soroush (@TajudenSoroush) July 27, 2021

Taliban üyelerinin, Muhammed'i kaçırmalarının ardından kendisini ağaca bağlayarak öldürdüğü bildirildi. Halk, son iki hafta içinde yaklaşık 100 kişinin öldüğünü ve 300 kişinin daha kayıp olduğunu tahmin ediyor.

''BU CİNAYETİN DİNDE YERİ YOK''

Öte yandan Afganistan Cumhurbaşkanı Yardımcıları Emrullah Salih ve Server Danış, Taliban'ın işlediği bu cinayetin dinde ve kanunda yerinin olmadığını belirtti.

Savunma Bakanı Vekili Bismillah Muhammedi de Nazar Muhammed'e tokat atan ve onu öldüren militanların cezasının verileceğini söyledi.

Nazar'ın cenazesi ailesi tarafından teslim alındı.



