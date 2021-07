Afgan komedyen, Taliban tarafından öldürüldü! Son görüntüleri ortaya çıktı

20 yılı aşkın bir süredir, Afgan hükümeti tarafından kontrol edilen alanların haritası, Taliban'ın faaliyetleri nedeniyle sürekli değişiyor. Özellikle bölgeden ABD birliklerinin geri çekilmesinden sonra yoğunlaşmış görünen Taliban'ın Kandahar'ın eteklerinde ev ev dolaşarak hükümet çalışanları aradığı söyleniyor.

Bununla birlikte Afgan komedyen Nazar Muhammed'in de Taliban tarafından idam edilenler arasında olduğu bilgisi verildi. Her ne kadar Taliban bunu üstlenmese de komedyenin ailesi ölümünden Taliban'ı sorumlu tutuyor.

Muhammed'in öldürülmeden önce Taliban tarafından araçla götürülmesine ilişkin görüntüler sosyal medyada yer aldı. Görüntülerde, Taliban üyelerinin Muhammed'i kaçırdığı ve silahlı bir Taliban üyesinin kendisine defalarca tokat attığı görülüyor.

This video shows the moment, Kandahari comedian, Khasha was arrested by the Taliban, Slapping him inside the car and then killed him. pic.twitter.com/E642Y52uto