 Afgan kuzenlerin bıçaklı kavgası: 2 yaralı

Muammer ŞEN/KARAMAN, (DHA) - KARAMAN'da, Afganistan uyruklu kuzenlerin, eşlerinin tartışmasına dahil olması sonucu kavga çıktı. Sayid Kamaleddin (35), kuzenleri Qiyamuddin Jahangiri (25) ile Sayed Bahauddin'i (31) bıçakla yaraladı.

Olay, saat 08.00 sıralarında, Zembilli Ali Efendi Mahallesi'nde meydana geldi. Afgan Sayid Kamaleddin'in eşi, Qiyamuddin Jahangiri'yi başka kadınla gördüğünü Jahangiri'nin eşine anlattı. Bunun üzerine kadınlar arasında tartışma çıktı. Kuzenler Sayid Kamaleddin, Qiyamuddin Jahangiri ve ağabeyi Sayed Bahauddin Jahangiri'nin de dahil olduğu tartışma, kısa sürede kavgaya dönüştü. Sayid Kamaleddin, eline geçirdiği bıçakla kuzenleri Qiyamuddin Jahangiri ile Sayed Bahauddin'i yaraladı. Yaralılar, ihbarla gelen sağlık görevlilerince ambulansla Karaman Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Sayid Kameleddin ise polis tarafından gözaltına alındı. Hastanede tedaviye alınan yaralılardan Sayed Bahauddin Jahangiri'nin durumunun kritik olduğu öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

