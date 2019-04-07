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Afgan öğrencilerden coşkulu Nevruz kutlaması

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.04.2019 12:25 | Son Güncelleme

Eskişehir Afgan Öğrenciler Birliği, Anadolu Üniversitesi, Türk Dünyası Araştırma ve Uygulama Merkezi (TÜDAM) tarafından düzenlenen Nevruz Bayramı etkinliğine Afgan öğrenciler renk kattı.Eskişehir Afgan Öğrenciler Birliği öncülüğünde Anadolu Üniversitesi Türk Dünyası Bilim, Kültür ve Sanat Merkezi’nde düzenlenen Nevruz Bayramı etkinliğine Afganistanlı öğrenciler ve vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi.

Afgan öğrencilerden coşkulu Nevruz kutlaması

Eskişehir Afgan Öğrenciler Birliği, Anadolu Üniversitesi, Türk Dünyası Araştırma ve Uygulama Merkezi (TÜDAM) tarafından düzenlenen Nevruz Bayramı etkinliğine Afgan öğrenciler renk kattı.
Eskişehir Afgan Öğrenciler Birliği öncülüğünde Anadolu Üniversitesi Türk Dünyası Bilim, Kültür ve Sanat Merkezi’nde düzenlenen Nevruz Bayramı etkinliğine Afganistanlı öğrenciler ve vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi. Afganistan kültürünü tanıtmak adına öğrencilerin yerel kıyafetleri ile katıldığı programda Afganistanlı şarkıcılar da yer aldı. Rengarenk kıyafetler ile dans gösterisi yapan öğrenciler, izleyenlerden tam not aldı.
Programa konuk olan Türk Dünyası Bilim, Kültür ve Sanat Merkezi Müdürü Doç. Dr. Mehmet Topal, Türkiye ve Afganistan arasında kardeşlik ilişkisinin yeni olmadığını ve tarih boyunca bu iki milletin birbirine kardeşçe davrandıklarını ifade ederek, “2017’nin 27-28 Kasım’ında burada uluslararası ilk büyük sempozyumumuzu yine Türkiye, Afganistan ilişkileri adıyla yapmıştık. Emanüllah Han’ın kızı Prenses Naciye Han konuğumuz olmuştu. Yine Ömer Terzi Bey Afganistan’dan konuğumuz olmuştu. Çok hoş bir sempozyum iklimi yaşamıştık. Türkiye-Afganistan ilişkilerinin güzelleşmesiyle, gelişmesiyle gönül faaliyetleri içerisinde olmuştuk. Yine aynı düşüncelerle Nevruz Bayramı’nda beraberiz. Nevruz Türk kültüründe 12 hayvanlı takvime baktığımız zaman Türklerin mebde istekleriyle yani Türk tarihinin başlangıcı ile adeta eşit derecede bir adesedir. Türk tarihinin başlangıcından itibaren kutlanan bir adesedir Nevruz” diye konuştu.

"Bir ülkede bir gün kutlanırken, başka ülkede 40 gün kutlanır"
Eskişehir Afgan Birliği Başkanı Ahmed Suhail ise, Nevruz’un taşıdığı mesajlara değinerek, “Dünyanın farklı ülkelerinde, farklı kültürlerinde Güneş etrafında dönen bütün gezegenlerin yörüngelerinde başlangıç noktalarına geldikleri, gece ve gündüzün eşitlendiği, bütün kültürlerde soğuk, kötü ve zorlu olarak kabul edilen kışın bitip baharın başladığı, doğanın uyandığı gün yani Nevruz farklı şekillerde kutlanmaktadır. Bir ülkede bir gün kutlanırken, başka ülkede 40 gün kutlanır. Ancak Nevruz’un kökeninden ve nasıl kutladıklarında daha çok bir tabiat, bir doğa bayramı olarak kin ve nefret sebebi değil, insanların birbirlerine barış ve sevgi kaynağı olarak bütün canlı dirilişin başladığı, doğanın uyanmaya başladığı bir gün olarak algılanmasıdır” dedi.
Programa Afganistan Reshad Üniversitesi Rektörü Abdul Rashid Resad, Eskişehir Göç İdare Müdürü Gökhan Akyıldız ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri de katıldı.

Afgan öğrencilerden coşkulu Nevruz kutlaması

Afgan öğrencilerden coşkulu Nevruz kutlaması

Afgan öğrencilerden coşkulu Nevruz kutlaması

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