Afgan öğretmen Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı yazdı

"Gerçekten çok faydalı bir eğitim modeli olduğunu biliyoruz. STEM eğitimi son günlerde geliştirilmiş önemli bir eğitim. Her zaman öğrencilerimize de söylüyoruz. Sadece kendiniz, kentiniz ya da ülkenizi için çalışmayın. Çünkü Türkiye'nin gönül coğrafyası çok geniştir. Türkiye sadece Türkiye'den ibaret değildir.

STEM eğitimini alan öğretmenlerin gittikleri ülkelerde bu eğitimi arkadaşlarına öğreteceklerini ifade eden Tabakoğlu, şunları kaydetti:

Tabakoğlu, daha önce de Özbekistan, Kırgızistan ve Kazakistan'dan'dan gelen öğretmen grubunun üniversitelerinde eğitim aldığını anımsattı.

Konuk öğretmenler eğitimlerin yanı sıra sosyal programlar kapsamında Edirne ve İstanbul'daki tarihi alanları da ziyaret ediyor.

Disiplinler arası bir öğrenim yaklaşımı olan STEM (bilim, teknoloji, mühendislik ve matematik) eğitimini Trakya Üniversitesi'nde alan Afgan öğretmenlerin 10 günlük eğitimi bu hafta sonunda tamamlanacak.

Afganistan'dan gelen kardeşimiz, 'sizin lideriniz, bizim de liderimizdir' diyebiliyor. Aynı şeyi Makedonya'dan gelen öğretmen de söylüyor, aynı Kırgızistan'dan gelen öğretmen de söylüyor. Sadece Türkiye için çalışmıyoruz, bütün Türkler, Müslümanlar için, bütün mazlum milletler için var gücümüzle çalışmaya devam etmeliyiz."

- Erdoğan'ı anlattığı "Güçlü Lider" kitabını yazdı

Eğitimde yer alan Afgan öğretmen Cumadin Şirzad da Türk insanın övgüye değer misafirperverliklerini bir kez daha yaşayarak gördüklerini söyledi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı anlattığı "Güçlü lider" kitabını yazan Şirzad, kitabı iletmesi için Rektör Tabakoğlu'na verdi.

Prof. Dr. Tabakoğlu da Şirzad'ın kitabını Ankara'ya gittiğinde Cumhurbaşkanı Erdoğan'a ulaştıracağını kaydetti.

