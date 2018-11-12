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Afgan Ordusu Taleban'a Karşı Ağır Kayıplar Veriyor

12.11.2018 13:27 | Son Güncelleme

Haftasonu yaşanan çatışmalarda Afgan güçleri 80'e yakın kayıp verdi.

Afgan Ordusu Taleban'a Karşı Ağır Kayıplar Veriyor

Afgan yetkililer yaptıkları açıklamada ordunun Taleban güçlerine karşı ağır kayıplar verdiğini söylediler. Bir yandan Amerika’yla siyasi çözüm arayışında olan Taleban diğer yandan cephede saldırılarını arttırıyor.

Yetkililer yaptıkları açıklamada, Pazar günü Ferah şehrinin güneybatısındaki bir kontrol noktasında, Taleban güçleriyle Afgan ordusu arasında yaşanan çatışmalarda, 50 güvenlik görevlisinin hayatını kaybettiğini duyurdular.

Aynı esnada Gazne şehrindeki çatışmalarda da 25 Afgan komandosu Taleban güçleri tarafından öldürüldü. Taleban güçleri Caguri ve Malistan’dan gelen bölgedeki Şii güçlerle de çatışmaya devam ediyor.

Afgan Genelkurmay Başkanı Muhammed Şerif Yeftali yaptığı açıklamada, “Malistan ve Caguri’ye yeni birlikler gönderiyoruz ayrıca bölge halkı da militanlara karşı direniyor” dedi.

Yeftali, bölgede yeni askeri kayıplar olduğunu da söyledi ancak detay vermedi.

Amerikalı askeri yetkililer, Taleban’ın Amerikalı Özel Temsilci Zalmay Halilzad’la masaya oturmadan önce mümkün olan en üst seviyedeki pozisyona ulaşmak adına cephedeki çabalarını arttırdığını söylüyorlar.

Amerika’nın eski Kabil Büyükelçisi ve Afganistan doğumlu olan özel temsilci Halilzad haftasonu, Afganistan Cumhurbaşkanı Eşref Gani ve diğer üst düzey yetkililerle biraraya geldi. Bu toplantı, geçen ay Katar’da Taleban yetkilileriyle yapılan görüşmelerin devamı niteliğindeydi.

Ancak Pazar günü yaşanan askeri kayıplar Afgan hükümeti üzerindeki baskıları iyice arttırıyor. Hükümet her ne kadar kayıplar konusunda net bir bilgi vermese de her ay, en 500 güvenlik görevlisinin hayatını kaybettiği, yüzlercesinin de yaralandığı ifade ediliyor.

Agustos ayında Taleban tarafından yönetilmeye başlanan Gazne, başkent Kabil’e bir otoyolla bağlı ve Kandahar eyaletinin en önemli şehri durumunda. Bölge aynı zamanda Hazaraların yaşadığı dağlık bölgeye de giriş noktası konumunda.

Askeri yetkililer, dağlık bölge konusunda bilgi sahibi olmayan komandoların Taleban güçleri tarafından kolaylıkla etkisiz hale getirildiğini söylüyorlar.

Gazne’deki çatışmalar, hükümetten daha fazla yardım talep eden Hazaraların şehirde ve Kabil’de protesto gösterileri düzenlenemesine neden oldu.

Pazar günü ayrıca Taleban güçleri Ferah şehrine de saldırı düzenledi ve olayda bölge valisinin açıklamasına göre 45 Afgan polisi hayatını kaybetti.

Yetkililer saldırıda bir Taleban komutanıyla 5 savaşçının da öldürüldüğünü duyurdu.

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