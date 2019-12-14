Afgan Ordusu'na Ait Üsse Taleban Saldırısı

Afganistan’da Taleban üyeleri, aralarına sızdıkları en az 25 güvenlik görevlisini öldürdü. Olay Afganistan’ın Gazne bölgesinde meydana geldi.

Saldırı Karabağ kasabasındaki Afgan Ordusu’na ait üste yaşandı. Askerlerin arasına sızan Yedi Taleban üyesi, üste saldırı düzenledi.

Bölge yetkilisi Hulam Habip Zerak Amerika’nın Sesi yaptığı açıklamada, saldırganların olayın ardından üsten aldıkları bir askeri araç ve silahlarla kaçtıklarını ve bölgedeki diğer Taleban grubuna karıştıklarını söyledi. Olayda en az iki Afgan askeri de yaralandı.

Taleban saldırıyı üstlendiği açıklamasında, olayda 32 güvenlik görevlisinin öldürüldüğünü öne sürdü.

Afgan güvenlik güçleri geçen yıl boyunca benzer şekilde 50 civarında sızma sonucu saldırıyla karşılaşıldığını söylüyorlar.

Gazne, Taleban ve Afgan güvenlik güçlerinin sık sık ağır çatışmalar yaşadıkları yerlerden biri. Bölgede ciddi bir alan Taleban kontrolünde bulunuyor.

Cuma akşamı da yine Gazne şehrinde düzenlenen bir saldırıda en az 10 sivil hayatını kaybetmiş 6 kişi de yaralanmıştı.

Bu saldırıyı üstlenen olmasa da yetkililer saldırıdan Taleban’ı sorumlu tuttuklarını açıkladı.

