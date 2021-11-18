Afgan Sığınmacılar Yine Yollarda

Taleban’ın Afganistan’da yönetimi ele geçirmesinin ardından artan ancak Türkiye’nin aldığı önlemlerle kesilen sığınmacı hareketliliği yeniden başladı. Sığınmacılar soğuk havaya rağmen ikişerli üçerli gruplar halinde Diyarbakır’a doğru gelmeye devam ediyor.

Bahar aylarında, sığınmacı akını nedeniyle, oldukça yoğun olan Bitlis-Diyarbakır karayolu, Türkiye’nin İran sınırında aldığı önlemlerden sonra sakinleşti. Daha önce neredeyse her gün, 10-20 kişilik gruplar halinde yaya seyahat eden sığınmacılar, aylardır görünmüyordu.Ancak sığınmacılar son günlerde yeniden karayolunda görülmeye başlandı. İran sınırını kaçak yollardan geçen sığınmacılar, havaların soğumasına rağmen, bazen araçlarla bazen yürüyerek Diyarbakır’a ulaşmaya çalışıyor.

Hedef bu kez Avrupa

VOA Türkçe, Diyarbakır’a doğru yürüyen üç Afgan sığınmacının yolculuklarına tanıklık etti. 20 gün önce Afganistan’dan çıkan üç arkadaş, bazen yürüyerek bazen de araçla Diyarbakır’a geldi. Bunlardan biri 18 yaşındaki Nurmemed Turabi’ydi. Taleban’dan sonra Afganistan’da durumun daha da kötüleştiğini söyleyen Turabi, dağ yollarını kullanarak Türkiye’ye geldiklerini söyledi. Türkiye’den Avrupa’ya gitmek istediğini vurgulayan Turabi, Taleban’dan sonra işsizliğin arttığını ifade etti. Önce İstanbul’a ulaşmaya çalışacağını söyleyen Turabi, “

Afganistan’da hiç iş yoktu, savaş vardı. Savaş nedeniyle kaçtık. Daha önce bazen işçi olarak çalışabiliyordum. Ancak Taleban’dan sonra ne iş kaldı ne de başka bir şey. Taleban geldikten sonra her şeyi tarumar etti. Şimdi kendi hükümetini kurmaya çalışıyor. İş yok güç yok biz de kaçıp geldik. İstanbul’ oradan belki İtalya’ya ya da Almanya’ya gideriz” dedi.

“Taleban geldi her şey çok kötüleşti”

Afganistan’ın Seripol vilayetinden yola çıkan Karican Muhammed de, yaklaşık 20 gündür yollarda. “Afganistan’da artık yaşayamazdık. Hayatımızı kurtarmak için kaçıp geldik” diye sözlerine başlayan Muhammed, Taleban’dan önce az da olsa iş bulabildiklerini söyledi.

Taleban’ın daha önce devlet ile çalışmış insanları gözaltına aldığını söyleyen Muhammed, şöyle devam etti: “Taleban’dan önce az da olsa Afganistan ekonomisi iyiydi.Az da olsa çalışabiliyorduk. Şimdi her şey çok kötüleşti.Her şey çok pahalılaştı. Hiçbir eşya alınamaz hale geldi. Afganistan’ın ekonomisi çok kötü ve buraya geldik.”

Muhammed de diğer arkadaşları gibi önce İstanbul ardından da Avrupa’ya gitmeye çalışacak.

“Ailemi geçindirmek için geldim”

Muhammed’le aynı vilayetten olan 18 yaşındakiŞemsullah Moradi de aynı nedenlerle kaçmış. Ailesini Seripol de bırakan Moradi, Taleban’dan sonra ekonominin tamamen çöktüğünü söyledi. Taleban’dan önce devletten yardım aldıklarını vurgulayan Moradi, “Hem kendimiz hem de ailemiz için birer lokma ekmek bulabilmek için Türkiye’ye geldik. Taleban’dan önce devlet bizlere yardım yapıyordu. Bazen de iş bulabiliyorduk ve yiyecek ekmek bulabiliyorduk. Taleban’dan sonra her şey altüst oldu. Yiyecek ekmek bile kalmadı. Şimdi İstanbul’a gidiyoruz. İstanbul’dan sonra da Almanya’ya gitmek istiyoruz. Orada çalışıp para kazanmak yeni bir hayata başlamak istiyoruz” diye konuştu.

Yakalanan Afganlı sayısı arttı

İçişleri Bakanlığı Göç İdaresi verilerine göre geçen yıl Türkiye’ye kaçak yollarla giren 50 bin 16 Afgan yakalandı. Bu yıl ise 11 Kasım 2021 itibariyle yakalanan Afgan sayısı 56 bin 66 oldu. Göç İdaresi’ne göre bu yıl 13 bin 872 Pakistanlı da yakalandı.

