Afgan siyasetçilere göre ABD barış konusunda istekli

BURBAN (AA) - BEHLÜL ÇETİNKAYA - Afgan Barış Konferansı kapsamında Pakistan'da bulunan Afgan siyasetçiler, ABD'nin Afganistan'da barışın tesisi ve ülkeden çekilme konularında istekli olduğuna inandıklarını söyledi. AA muhabirine değerlendirmede bulunan Afgan Yüksek Barış Şurası Başkanı Muhammed Kerim Halili, ülkedeki tüm siyasi ve etnik liderler ile halk gibi paydaşların barış istediğini ifade etti. Halili, ABD ile Taliban arasında görüşmeler sürerken Afganistan içinde de tüm grupların bir araya gelerek görüşmeler yaptığını belirterek, "Ülke içinde barış yolunda önümüzde bir engel yok. Sadece Taliban, Afgan hükümetiyle görüşmek istemiyor ancak hükümet Taliban'la bir araya gelmek noktasında olumlu duruş sergiliyor." dedi. Yapılan görüşmeler neticesinde çözüm yolunda atılacak adımların başında ateşkes ve yabancı askerlerin ülkeden çekilmesinin geldiğini söyleyen Halili, bu konuda tüm paydaşların uzlaştığını vurguladı. Halili, ABD'nin de Afganistan'da barış istediğini kaydederek, "ABD, barışın sağlanmasını ve bir an önce Afganistan'dan çıkmak istiyor. ABD'nin Afganistan'da bulunma sebebi savaş. Onlar da bir an önce bu savaşı bitirip evlerine dönmek istiyor. Askerler evlerine gitmek istiyor çünkü daha fazla Afganistan'da kalmak istemiyorlar." diye konuştu.

Çözüm yolunda Türkiye'nin de oynayacağı roller olduğunu vurgulayan Halili, "Türkiye, Afganistan'ın ve halkının dostu büyük bir Müslüman ülke. Türkiye'nin barış sürecinde ve sonrasında yanımızda olması bizim için çok önemli." ifadelerini kullandı. - "ABD arkasında çökmüş bir sistem bırakmak istemiyor" Eski Afganistan Maliye Bakanı Enverül Hak Ahadi ise ABD'nin Afganistan'da barış konusunda samimi olduğunu belirtti. Ahadi, ABD'nin askerlerini çekmek için bazı şartları olduğuna işaret ederek, "ABD'nin Afganistan'da çözüm istediğine eminim çünkü bu onların da iç politikada tartıştığı konulardan biri. Ancak ABD arkasında istikrarsızlığın daha da arttığı, hükümetin çöktüğü bir Afganistan bırakmak istemiyor. İstikrarın oluşacağı ve tüm gruplar arasında anlaşmanın sağlandığı bir ortamda askerlerini çekerek Afganistan'dan ayrılmak istiyorlar." dedi. Taliban ile ABD arasında yapılan görüşmelerin önemli ancak yeterli olmadığını da ifade eden Ahadi, Afgan halkının, hükümetinin ve bölge ülkelerinin de bu görüşmelere taraf olması gerektiğini savunarak, şöyle devam etti:

"Sadece Taliban'la görüşülerek çözüme ulaşmak da mümkün çünkü yabancı askerlerin çekilmesi konusu Taliban'ın da, Afgan halkının da, bölgesel güçlerin de ortak düşüncesi. Bunun yanında Taliban'ın isteği olan İslami bir yönetimin kurulması tüm paydaşların uzlaştığı bir konu. Taliban buna karşılık diğer paydaşların istediği kadınların eğitim, siyaset ve ticarette yer alması taleplerine olumlu yaklaşıyor." Ahadi, Afganistan'da demokratik bir yönetim kurulmasını arzu ettiğini belirterek, "Afganistan'ın tüm grupları ülkenin geleceğini ve yönetim şeklini belirlemek için bir araya geliyor ancak bunu Talibansız belirlemek çok zor. Yine de ortak bir zeminde buluşmak çok kolay." diye konuştu. Afganistan'daki istikrarsızlığın bölgeye ve dünyaya kötü etkileri olduğunu da söyleyen Ahadi, "Türkiye, Rusya, Çin gibi bölgenin önemli ülkeleriyle iş birliği içinde çözüm arayışımız var, Bu ülkelerin de ortak görüşü önce yabancı askerlerin çekilmesi. Afganistan'da barış süreci ABD'nin tek başına karar vereceği bir süreç değil, tüm bölgesel aktörlerin söyleyeceklerinin olduğu bir süreç. Çünkü savaşın sebep olduğu göç dalgası bölgenin, Türkiye ve İran üzerinden de Avrupa'nın bir problemi haline geldi. Burada barış sağlanırsa, ülkesinde yaşama imkanı bulamayıp göç edenlerin geri döneceğini düşünüyorum." ifadelerini kullandı.