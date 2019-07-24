HABER

Afgan şüpheli ile uyuşturucu ile yakalandı

YAŞAM HABERLERİ  | 24.07.2019 12:37 | Son Güncelleme

VAN'da, polis ekiplerince yapılan denetimlerde İran sınır hattından yurda yasa dışı yollarla giriş yaptığı belirlenen Afganistan uyruklu kişi, üzerinde uyuşturucu maddeyle yakalanarak gözaltına alındı.

Afgan şüpheli ile uyuşturucu ile yakalandı

Behçet DALMAZ/VAN, (DHA)- VAN'da, polis ekiplerince yapılan denetimlerde İran sınır hattından yurda yasa dışı yollarla giriş yaptığı belirlenen Afganistan uyruklu kişi, üzerinde uyuşturucu maddeyle yakalanarak gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, İran sınır hattındaki Çaldıran ilçesinde denetim yaptı. Denetim sırasında, şüphelendikleri kişiyi durduran ekipler, arama yaptı. Şüphelinin üzerinde yapılan aramada 147 gram kubar esrar ile 2 gram kenevir tohumu ele geçirildi. Yurda kaçak yollarla giriş yaptığı ve Afganistan uyruklu olduğu belirlenen şüpheli gözaltına alındı.

FOTOĞRAFLI

PARTNERNorveç somonuna alternatif Karadeniz alabalığıNorveç somonuna alternatif Karadeniz alabalığı
22 ev ve iş yerinden hırsızlığa 6 tutuklama22 ev ve iş yerinden hırsızlığa 6 tutuklama
Pantolon denerken 200 bin doları çalındıPantolon denerken 200 bin doları çalındı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Danslardan sonra mayolu pozuyla dikkat çekti

Danslardan sonra mayolu pozuyla dikkat çekti

Adana'da 'sahte içki' operasyonu! 12 kişi hayatını kaybetmişti

Adana'da 'sahte içki' operasyonu! 12 kişi hayatını kaybetmişti

Salon bir anda buz kesti! 'Karşı gelen herkes doğranacak'

Salon bir anda buz kesti! 'Karşı gelen herkes doğranacak'

Belediye kararını verdi! 3 gün içinde hepsi yıkılacaklar

Belediye kararını verdi! 3 gün içinde hepsi yıkılacaklar

İki maaşı da alacaklar!

İki maaşı da alacaklar!

Bolu'da korkunç kaza! Ölü ve çok sayıda yaralı var

Bolu'da korkunç kaza! Ölü ve çok sayıda yaralı var

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Yer: Trabzon! Turistin elindeki bayrak ortalığı karıştırdı

Yer: Trabzon! Turistin elindeki bayrak ortalığı karıştırdı

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Uzman çavuş 'kazara oldu' dedi

Uzman çavuş 'kazara oldu' dedi

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Hamile kediyi pitbullun önüne atıp parçalattılar

Yer: Adana! Tek kelimeyle vahşet

İstanbul'da korkunç cinayet! Çığlık sesleriyle uyandılar

İstanbul'da korkunç cinayet! Çığlık sesleriyle uyandılar

Son dakika! Kemerburgaz'da servis aracı kaza yaptı

Kemerburgaz'da servis aracı kaza yaptı

Koşu yapan vatandaşlar Seyhan Nehri'nde kadın cesedi buldu

Koşu yapan vatandaşlar Seyhan Nehri'nde kadın cesedi buldu

Kuzey Marmara Otoyolu'nda kamyon devrildi

Kuzey Marmara Otoyolu'nda kamyon devrildi

Bilecik'te bıçaklı kavga! İki grup birbirine girdi: Yaralılar var

İki grup birbirine girdi: Yaralılar var

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.