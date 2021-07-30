Afgan Tercümanların İlk Grubu ABD’ye Ulaştı

ABD askerlerinin Afganistan’dan çekilmesiyle, 20 yıllık savaş boyunca koalisyon güçlerine yardım eden 200 kadar Afgan tercüman Taleban’ın misilleme tehdidinden kaçarak kendileri için kaldırılan ilk uçakla ABD’ye ulaştı.

ABD askerlerine yardım eden Afganlar ve ailelerini Afganistan’dan çıkartmak için yapılan operasyon ABD askerlerinin ülkeden çekilmesinin tamamlanmak üzere olduğu sırada başladı. Afgan hükümet güçleri Taleban’ın ülkedeki ilerlemesine karşı koymaya çalışıyor.

Tahliye edilen 200 Afgan’ın bulunduğu ilk uçak Virginia’daki Fort Lee askeri hava üssüne indi. Burada yolcuların evrak işleri ve sağlık muayeneleri yapılıyor.

ABD ordusuyla çalışan Afganlar’a ve ailelerine ‘‘Özel Göçmen Vizesi’’ verildi. Müttefiklere Sığınak Operasyonu kapsamında 50 bin ya da daha fazla Afgan’ın ülkeden tahliye edilmesi planlanıyor.

Başkan Joe Biden, yaptığı açıklamada bu ilk tahliyelerin Özel Göçmen Vizesi’ne elverişli Afganlar’ı ABD’ye, yurtdışındaki Amerikan üslerine ve üçüncü ülkelere taşımak için yapılacak birçok seferden ilki olduğunu söyledi. Biden böylece bu kişilerin vize başvuru süreçleri tamamlanana kadar güven içinde bekleyebileceklerini kaydetti.

Dışişleri Bakanı Antony Blinken da ABD’nin Afgan halkını desteklemek için tüm diplomatik, ekonomik ve kalkınma araçlarını kullanacağını belirtti.

Biden’ın iç güvenlik danışman yardımcısı Russ Travers, ABD’ye varan ilk grubun Özel Göçmen Vizesi’ne başvurmuş ve süreçleri neredeyse tamamlanmış Afganlar ve ailelerinden oluşan 2 bin 500 kişilik bir grubun ilk parçası olduğunu kaydetti.

Bu kişilerin yedi gün boyunca Fort Lee askeri üssünde kalmaları daha sonra ABD’deki aile üyeleriyle ya da ev sahibi ailelerle biraraya gelmeleri bekleniyor.

Travers, tahliye edilen Afganlar’ın ayrıntılı sicil kontrollarından geçtiğini ve Corona virüsü testlerinin yapıldığını belirtti. Bu kişilerin bazılarının aşılı olduğu, bazılarına ise Fort Lee üssünde aşı yapıldığı kaydedildi.

Savunma Bakanı Lloyd Austin, gelen Afganlar’a 300 kadar ABD askeri personeli tarafından Fort Lee üssünde lojistik ve tıbbi destek sağlanacağını bildirdi.

Austin açıklamasında son on yılda yaklaşık 75 bin Afgan’ın ABD’ye yerleştiğini bildirdi ve ABD’nin kendisine yardım edenlere yardım etmek gibi ahlaki bir yükümlülüğü olduğunu söyledi.

Afganistan’da artan şiddet Özel Göçmen Vizesine başvuran ve işlemleri devam eden birçok kişi için sorun teşkil ediyor. Taleban bu kişilerin bazılarının misilleme saldırılarında hayatını kaybettikleri iddialarını reddediyor.

Vize programına başvuranların bazıları Kabil’deki ABD Büyükelçiliği’ne işlemleri için gidemiyor.

Vize programının işlem süresinin uzun olması ve bürokratik sıkıntılar 20 bin başvuranın birikmesine neden oldu. Dışişleri Bakanlığı personel sayısını arttırarak sorunların üstesinden gelmeye çalışıyor.

Sürecin erken aşamalarındakilerin çoğunun ABD’nin Afganistan’dan ayrılacağı Eylül ayına kadar tahliye edilmemiş olabileceği sanılıyor.

Bu gruptaki Afganlar geçtiğimiz aylarda Kabil’de protesto gösterileri düzenledi. Vize sürecini bekleyen Afganlar ve avukatları ABD’nin çekilmesinin ardından şiddet olaylarının artmasından endişe ediyor.

Kabil’deki ABD Büyükelçiliği’nin maslahatgüzarı Ross Wilson, gazetecilere yaptığı açıklamada ilk uçaklarla tahliye edilen grubun ardından bekleyen yaklaşık 4 bin kişinin işlemlerine ABD dışındaki ülkelerde devam edilebileceğini belirtti.

Bu durumda Afganistan’da hala vize başvurusunun ilk aşamasında olan yaklaşık 15 bin kişi geriye kalıyor.

Wilson, Washington’da başvurusunun erken aşamasında olan Afganlar’a gerekli evraklara erişimlerinde yardım etme çabalarının da devam ettiğini belirtti.

Kongre Özel Göçmen Vizesi programını 2006 yılında Irak ve Afganistan’da çalışan ve misilleme riskiyle karşı karşıya olan yerel tercümanlar için oluşturmuştu.

