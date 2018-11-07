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Afgan uyruklu 32 kaçak göçmen, park halindeki minibüste yakalandı

YAŞAM HABERLERİ  | 07.11.2018 00:22 | Son Güncelleme

İZMİR'in Urla ilçesinde, yasadışı yollardan Yunanistan adalarına geçme hazırlığı yaptığı belirlenen Afgan uyruklu 32 kaçak göçmen, park halindeki minibüste  yakalandı.

Mehmet GÜNEY/İZMİR, (DHA)- İZMİR'in Urla ilçesinde, yasadışı yollardan Yunanistan adalarına geçme hazırlığı yaptığı belirlenen Afgan uyruklu 32 kaçak göçmen, park halindeki minibüste yakalandı.
Urla İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, bugün Gerence Koyu yakınlarında devriye görevi yaptığı sırada park halindeki bir minibüsten şüphelenerek araçta arama yaptı. Yapılan aramada minibüs içerisinde saklanan Afganistan uyruklu 10'u kadın, 16'sı çocuk toplam 32 kaçak göçmen yakalandı. Urla İlçe Jandarma Komutanlığı'na götürülen 32 kişi, işlemlerinin tamamlanmasının ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edileceği öğrenildi.
Öte yandan, jandarma minibüs şoförünü yakalamak için çalışma başlattı.

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