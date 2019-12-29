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  4. Afgan Uyruklu alkollü sürücü çarptığı otomobili 300 metre ileri savruldu

Afgan Uyruklu alkollü sürücü çarptığı otomobili 300 metre ileri savruldu

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.12.2019 05:19 | Son Güncelleme

Fatih Atatürk Bulvarında Unkapanı yönünden Aksaray yönüne doğru makas atarak gelen Afgan Uyruklu alkollü sürücü, önünde seyir halinde olan otomobile çarptı.

Fatih Atatürk Bulvarında Unkapanı yönünden Aksaray yönüne doğru makas atarak gelen Afgan Uyruklu alkollü sürücü, önünde seyir halinde olan otomobile çarptı. Alkollü sürücünün çarptığı otomobil 300 metre ileri savruldu. Meydana gelen kazada bir kadın hafif şekilde yaralandı.
Kaza 03.45 sıralarında Fatih İlçesi Aksaray Mahallesi Atatürk Bulvarı üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre alkollü olduğu öğrenilen Afgan Uyruklu Muhammed Haşim Nuri, 34 RY 4064 plakalı otomobili ile Unkapanı yönünden Aksaray yönüne doğru makas atarak ilerliyordu.
Alkollü sürücü direksiyon hâkimiyetini kaybetmesi sonucu önünde seyir halinde olan Aydın Yıldız idaresindeki 34 ZF 3874 plakalı otomobile arkadan çarptı. Alkollü sürücü, yaptığı aşırı hız nedeniyle önündeki otomobili 300 metre ileri savurdu.
Kazanın olduğunu gören sürücüler durumu hemen polis ve itfaiye ekiplerine haber verdi. İhbarı alan ekipler, olay yerine gelerek yaralı bir kadını alarak hastaneye götürdü. 300 metre savrulan otomobil içindeki sürücü Aydın Yıldız ve yanında bulunan Sadık Kaya isimli kişi kazayı yara almadan kurtuldu. Çarpmanın etkisiyle yolun yan tarafında bulunan bir yolcu otobüsünde hasar oluştu.
Afgan Uyruklu alkollü sürücü ise daha sonra alkol promil testine tabi tutuldu. Sürücü, polis ekipleri tarafından ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü.
Kazayı yaşayan otomobil sürücüsü Aydın Yıldız, “50 ile gidiyordum vallahi. Yavaş yavaş giderken herhalde 120, 130 kilometre hızla gelen bir araba arkadan vurdu bize. En az 300 metre döne döne Allah korudu bizi yan döndü araba. Devrilmedik orada duruyor aşağıda. İki kişiydik. Bize vuran arabada herhalde 3 kişi vardı. Her hangi bir sağlık sıkıntısı yok” dedi.
Meydana gelen kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

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