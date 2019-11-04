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Afgan uyruklu anne 27 yaşındaki oğlunu arıyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.11.2019 12:51 | Son Güncelleme

Zonguldak’ta yaşayan Afganistan uyruklu İmam Khal Gorbani isimli anne zihinsel engelli olan ve yaklaşık 4 gündür kayıp olan oğlunu arıyor.Bir süre önce Türkiye’ye sığınan Gorbani ailesi, 4 gün önce evinden ayrılan bir daha geri dönmeyen 27 yaşındaki Azizullah Özbek’in hayatından endişe duyuyor.

Zonguldak’ta yaşayan Afganistan uyruklu İmam Khal Gorbani isimli anne zihinsel engelli olan ve yaklaşık 4 gündür kayıp olan oğlunu arıyor.
Bir süre önce Türkiye’ye sığınan Gorbani ailesi, 4 gün önce evinden ayrılan bir daha geri dönmeyen 27 yaşındaki Azizullah Özbek’in hayatından endişe duyuyor. Zonguldak’ta yaşayan Afganistan uyruklu 4 çocuklu İmam Khal Gorbani (50) ve oğlu Khal Özbek (32) Alaplı Terminal çevresinde kaybolan Azizullah Özbek abisinin izini sürüyor.
Edinilen bilgiye göre, 3 yıl önce Taliban baskısından kaçarak Zonguldak’a gelerek, buradan İl Göç İdaresi Müdürlüğü tarafından Alaplı ilçesine gönderildiler.
İlçedeki Fatih Mahallesi’nde aylık 400 liraya kiraladıkları iki odalı evde ikamet eden Ghorbani ailesinden Azizullah Özbek (32) 4 gün önce evden çıkarak sonra bir daha dönmedi. Kardeşi Khal Özbek, polise ve jandarmaya giderek ağabeyi için kayıp başvurusunda bulundu. 4 gündür ağabeyinden haber alamayan erkek kardeşi, ağabeyinin hayatından endişe duyduğunu söyledi. Bundan 2 yıl önce aynı durumda kaybolduğu ve Van’da bir aile tarafından bulunduğunu söyledi.
Kendisinin çok fazla Türkçe öğrenemediğini söyleyen kardeşi Khal Özbek ( 22) "Biz Afganistan’dan savaştan kaçtık. Babam bomba patlama sırasında öldü ve annem yaralandı. Ağabeyim de bomba patlama etkisiyle o zamandan beri duyma duygusunu kaybederek yavaş duyuyor. Ağabeyim Azizullah Özbek evin içinden habersiz olarak çıktı ve 4 gün oldu bir daha dönmedi. Onun bulunmasını istiyorum. Ağabeyimin hayatından endişe ediyorum, Annem evde her gün ağlıyor ve hayatından endişe ediyoruz" diye konuştu. Khal Özbek," Kardeşim zihinsel engellidir. İnsanlık namına kardeşimi gören veya bulanların polise haber vermesini istiyoruz" diyerek yardım istedi.

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