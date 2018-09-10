Afgan uyruklu kişi, evinin balkonunda vurularak öldürüldü

SİNOP'ta, evinin balkonunda oturan Afgan uyruklu Sayed Abdullah Hussaini (26), tartıştığı yoldan geçen kimliği belirsiz bir kişi tarafından açılan ateş sonucu göğsüne isabet eden tek kurşunla yaşamını yitirdi.
Olay, saat 00:15'de, Zeytinlik mahallesinde bir binanın zemin katında meydana geldi. Afgan uyruklu Sayed Abdullah Hussaini, evinin balkonunda oturduğu sırada yoldan geçen kimliği belirlenemeyen biriyle tartışmaya girdi. Tartışmanın büyümesi üzerine kimliği belirsiz kişi, tabanca ile Hussaini'ye tek el ateş etti. Hussaini, göğsüne isabet eden kurşunla olay yerinde yaşamını yitirdi. Saldırgan, olay yerinden kaçtı. Polis, kaçan saldırganın kimliğini belirlemeye çalışıyor. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.
Görüntü Dökümü:
-Olay yerinde emniyet ekiplerinin çalışması
-Olay yerinden detaylar
Haber-Kamera:Esra AKSU/SİNOP, (DHA)
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