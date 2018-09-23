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Afgan uyruklu kişinin çekçeğiyle keçi çaldığı iddiası

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.09.2018 02:04 | Son Güncelleme

Gebze ilçesinde çekçeğinde başkasına ait keçi ele geçirilen Afgan uyruklu bir kişi gözaltına alındı - Polis ekibince kaydedilen görüntülerde, keçinin çekçek arabasından çıkmasıyla şaşkınlık yaşayan mahalleli ile sahibinin keçiye sarılma anı yer alıyor

KOCAELİ (AA) - Kocaeli'nin Gebze ilçesinde Afgan uyruklu bir kişi keçi çaldığı iddiasıyla gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, Gebze İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, İstasyon Mahallesi'nde kağıt toplayacısı bir kişinin çekçeğinde hareket olduğu ihbarı üzerine şüpheliyi mahallede durdurdu.

Ekiplerin çekçekte yaptığı aramada ele geçirilen keçi, olay yerine çağrılan sahibine teslim edildi.

Gözaltına alınan ve üzerinden kimlik çıkmayan şüphelinin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

Öte yandan polis ekibinin kaydettiği arama görüntülerinde, çekçekten keçinin çıkmasıyla çevrede toplanan mahallelinin şaşkınlığı ve sahibinin keçiye sarılma anı yer alıyor.

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Anahtar Kelimeler:
Afgan uyruklu çekçek keçi hırsızlığı

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