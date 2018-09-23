Afgan uyruklu kişinin çekçeğiyle keçi çaldığı iddiası

KOCAELİ (AA) - Kocaeli'nin Gebze ilçesinde Afgan uyruklu bir kişi keçi çaldığı iddiasıyla gözaltına alındı.
Alınan bilgiye göre, Gebze İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, İstasyon Mahallesi'nde kağıt toplayacısı bir kişinin çekçeğinde hareket olduğu ihbarı üzerine şüpheliyi mahallede durdurdu.
Ekiplerin çekçekte yaptığı aramada ele geçirilen keçi, olay yerine çağrılan sahibine teslim edildi.
Gözaltına alınan ve üzerinden kimlik çıkmayan şüphelinin emniyetteki işlemleri devam ediyor.
Öte yandan polis ekibinin kaydettiği arama görüntülerinde, çekçekten keçinin çıkmasıyla çevrede toplanan mahallelinin şaşkınlığı ve sahibinin keçiye sarılma anı yer alıyor.
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