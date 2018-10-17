Afgan uyruklu uyuşturucu taciri tutuklandı

Zafer BARIŞ/NEVŞEHİR, (DHA) - NEVŞEHİR'de polisin, uyuşturucu madde ticareti yaptığı tespit edilen Afgan uyruklu kadın S.A.'nın evinde yaptığı aramada, satışa hazır halde uyuşturucu madde ele geçirildi. Gözaltına alınan zanlı çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne bağlı ekipler uyuşturucu ticareti yaptığı belirlenen Afgan uyruklu S.A.'yı gözaltına aldı. Zanlının evinde yapılan aramada 6 parça halinde toplam 18,87 gram uyuşturucu metamfetamin maddesi ele geçirdi. Gözaltına alınan S.A. emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından gönderildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece 'uyuşturucu madde imalatı ve ticareti yapmak' suçlarından tutuklanarak Nevşehir E Tipi Kapalı Cezaevi'ne gönderildi.
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