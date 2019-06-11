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Afgan ve İran uyruklu uyuşturucu satıcıları yakalandı

YAŞAM HABERLERİ  | 11.06.2019 23:23 | Son Güncelleme

KAYSERİ'de batı illerinden temin ettikleri uyuşturucuları Kayseri'de torbacı olarak adlandırılan dağıtılara ulaştırmaya çalıştığı belirlenen 2'si Afganistan, 2 'si de İran uyruklu 4 kişi polis tarafından yakalandı.

Afgan ve İran uyruklu uyuşturucu satıcıları yakalandı

KAYSERİ, (DHA) - KAYSERİ'de batı illerinden temin ettikleri uyuşturucuları Kayseri'de torbacı olarak adlandırılan dağıtılara ulaştırmaya çalıştığı belirlenen 2'si Afganistan, 2 'si de İran uyruklu 4 kişi polis tarafından yakalandı.
Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü polisleri uyuşturucu satıcılarına yönelik yaptığı çalışmada batı illerinden temin ettikleri uyuşturucuları Kayseri'de torbacılara dağıtacak yabancı uyruklu kişilerin olduğu bilgisini aldı. Polisler, Merkez Melikgazi ilçesi Köşk Mhallesi'nde bulunan bir eve baskın düzenledi. Baskın yapılan evde 1 kilo 28 gram metamfetamin, 73 gram eroin, 7 kilitli poşet, 10 uyuşturucu paketlemede kullanılan eldiven, 2 ayrım ölçek ve 1 hassas terazi ele geçirildi. Operasyonda evde bulunan Afgan uyruklu S.R (16), F.E (24) İran uyruklu M.H. (38) ve M.T. (26) uyuşturucu madde temini ve ticareti şüphesiyle gözaltına alındı. Şüpheliler sorgularının ardından adliyeye çıkarılacak.

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