HABER

Afgan ve Suriyeli çocuklara mutluluk taşıyorlar

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.02.2019 12:03 | Son Güncelleme

Trabzon'da özel bir eğitim kurumu, Afgan ve Suriyeli çocukların toplumdaki akranlarıyla bir araya getirilmesini hedefleyen "Elimden Sen Tut" projesini hayata geçirdi - Kendi okullarındaki öğrencilerle Afgan ve Suriyeli çocukların yoğun olduğu okulları ziyaret eden yöneticiler, çocukların hem bir arada vakit geçirmelerini sağladı hem de çeşitli hediyelerle yüzlerini güldürdü - Özel eğitim kurumunun müdürü Şeyda Birincioğlu: - "Çocukları Suriyeli diye ayırmayalım, onlar çocuk. Ülkenin neresinde olursa olsun dil, din, ırk ayırt etmeden yola çıktık" - Hızırbey Ülkü İlkokulu Müdür Yardımcısı Hatice Rizeli: - "Öğrencilerimiz göçe maruz kaldıkları için gerçekten acınası hikayelere sahipler. Biz bu hikayeleri renkli balonlarla renkli uçurtmalarla süslemeyi düşünüyoruz. Bu sebepten bize yardım uzatan kurumlarla hareket ediyoruz"

MELTEM YILMAZ - Trabzon'da özel bir eğitim kurumu, Afganistanlı ve Suriyeli çocuklara yönelik "Elimden Sen Tut" projesini hayata geçirdi.

Çocukların ayrıştırılmamasını, bir araya getirilmesini ve mutlu olmalarını amaçlayan proje kapsamında, toplumun farklı kesimindeki öğrenciler buluşturularak çeşitli etkinlikler düzenleniyor.

Etkinlikler kapsamında özel eğitim kurumunun yöneticileri, ilk olarak kendi öğrencileri ile Afgan ve Suriyeli çocukların yoğun olduğu Ortahisar ilçesindeki Hızırbey Ülkü İlkokulunu ziyaret etti.

Çocukların birlikte vakit geçirmelerini ve kaynaşmalarını sağlayan yöneticiler, çocuklara temel ihtiyaçlarına yönelik çeşitli hediyeler vererek yüzlerini güldürdü.

Benzer etkinliklerin yıl boyunca süreceği proje kapsamında, Afgan ve Suriyeli çocukların daha önce görmedikleri yerleri görmelerinin, tiyatro, sinema gibi kültürel faaliyetlere katılmalarının sağlanması hedefleniyor.

- "Çocukların masumiyetinden yola çıkarak projeyi hayata geçirdik"

B&G Akademi Müdürü Şeyda Birincioğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, projedeki amaçlarının çocukların masumluğunu göstermek olduğunu söyledi.

Çocukların masumiyetinden yola çıkarak "Elimden Sen Tut" projesini hayata geçirdiklerini belirten Birincioğlu, okuldaki eğitimcilerin ve velilerin desteğiyle de çok güzel çalışmalara imza atıldığını ifade etti.

- "Bir çocuğa dokunup onu mutlu edebiliyorsak ne mutlu"

Birincioğlu, Türkiye'de ve Trabzon'da çok sayıda Afganistanlı ve Suriyeli çocuk olduğunu aktararak, "Onlar çocuk. Onları ayrıştırmadan, toplumda onlarla güzel, barış içinde yaşamak istiyoruz. Bu kapsamda da kendi öğrencilerimizle onları ziyaret ettik ve küçük hediyeleştik. Birlikte güzel bir gün geçirdik. Bir çocuğa dokunup onu mutlu edebiliyorsak ne mutlu." diye konuştu.

Sloganlarının da "Bir çocuk da sen kurtar" olduğunu aktaran Birincioğlu, şöyle devam etti:

"Sokakta birçok çocuk görüyoruz. Çocukları Suriyeli diye ayırmayalım. Onlar çocuk. Ülkenin neresinde olursa olsun dil, din, ırk ayırt etmeden biz yola çıktık. İnsanlara sesimizi duyurabiliyor, bir çocuğun elinden tutabiliyorsak da ne mutlu. Projeye de çocuklarımızın temel ihtiyaçlarını karşılamakla başladık. Sonrasında ise onları da okulumuzda ağırlamayı, gezmedikleri yerleri görmelerini sağlayarak, tiyatro, sinema gibi aktivitelerle de onları buluşturmaya planlıyoruz."

- "Bu tarz projeler çocuklarımız için gerçekten önemli"

Hızırbey Ülkü İlkokulu Müdür Yardımcısı Hatice Rizeli de okullarındaki 100'ü aşkın öğrencinin yüzde 80'ini yabancı uyruklu öğrencilerin oluşturduğunu ifade etti.

Ekonomik sıkıntıları bulunan bir okul olduklarını belirten Rizeli, "Yalnız toplumda algılandığı gibi büyük problemler yaşamamaktayız çünkü öğrencilerimiz çok güzel iletişim içerisindeler. Okulumuza Trabzon genelinden çok güzel yardım ve destekler gelmekte. Bu da bizi mutlu ediyor." dedi.

Rizeli, öğrencilerinin birçoğunun göçe maruz kaldığına işaret ederek, şöyle konuştu:

"Öğrencilerimiz göçe maruz kaldıkları için gerçekten acınası hikayelere sahipler. Biz bu hikayeleri renkli balonlarla, renkli uçurtmalarla süslemeyi düşünüyoruz. Bu sebepten bize yardım uzatan kurumlarla hareket ediyoruz. Bu kapsamda 'Elimden Sen Tut' projesi kapsamında ziyaretimize gelen arkadaşlarımız, ana sınıfı ile diğer öğrencilerimize hediyeler getirdiler. Bu tarz projeler çocuklarımız için gerçekten önemli. Güzel bir proje oldu ve iyi ki geldiler."

Gariplik konusunda kimse Rusların eline su dökemez! Gariplik konusunda kimse Rusların eline su dökemez!
Trakya'da kar ve soğuk etkisini sürdürüyor (2)Trakya'da kar ve soğuk etkisini sürdürüyor (2)
Bakan Varank, Bilim Üssü heyetiyle telefonda görüştüBakan Varank, Bilim Üssü heyetiyle telefonda görüştü
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
"Elimden Sen Tut" projesi Trabzon

En Çok Okunan Haberler

'Bana niye soruyorsunuz? Genelkurmay Başkanı'na sorun'

'Bana niye soruyorsunuz? Genelkurmay Başkanı'na sorun'

Ölümün böylesi! Herkes oturuyor zannetti ama...

Ölümün böylesi! Herkes oturuyor zannetti ama...

Dev operasyon! Çok sayıda gözaltı var

Dev operasyon! Çok sayıda gözaltı var

Öğretmenin korkunç ölümü! Metrelerce savruldu!

Öğretmenin korkunç ölümü! Metrelerce savruldu!

91. Oscar Ödül Töreni'ne damga vuran kıyafet!

91. Oscar Ödül Töreni'ne damga vuran kıyafet!

Şeyma Subaşı'nın 16 yaşındaki hali görenleri şaşırttı!

Şeyma Subaşı'nın 16 yaşındaki hali görenleri şaşırttı!

İlginizi Çekebilir

200TL'lik alışverişlerde %20 indirim sizleri bekliyor!

200TL'lik alışverişlerde %20 indirim sizleri bekliyor!

Baraj suyu çekilince ortaya çıktı

Baraj suyu çekilince ortaya çıktı

Sürpriz ürünlerde her gün yenilenen fırsatları kaçırmayın!

Sürpriz ürünlerde her gün yenilenen fırsatları kaçırmayın!

Dikkat! Meteoroloji'den İstanbul için yeni uyarı geldi

Dikkat! Meteoroloji'den İstanbul için yeni uyarı geldi

'Taciz ediyor' diye şikayet etmişti! Sokak ortasında öldürdü

'Taciz ediyor' diye şikayet etmişti! Sokak ortasında öldürdü

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Esenler'de banka soygunu girişimi

Esenler'de sıcak saatler!

Korkunç anlar! Her şey saniyeler içinde oldu

Korkunç anlar! Her şey saniyeler içinde oldu

İnsanlık tarihinin kara lekesi: Hocalı Katliamı

İnsanlık tarihinin kara lekesi: Hocalı Katliamı

BUDO'nun bazı seferleri iptal edildi

BUDO'nun bazı seferleri iptal edildi

Cilvegözü'nün 'dedektör köpekleri' kuş uçurtmuyor

Cilvegözü'nün "dedektör köpekleri" kuş uçurtmuyor

Türkiye Antarktika'da üs kurdu

Türkiye Antarktika'da üs kurdu

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.