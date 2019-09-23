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Afgan Yetkililer: ‘Taleban’a Operasyonda 40 Sivil Öldü’

23.09.2019 19:26 | Son Güncelleme

Afganistan'ın güneyindeki Helmand bölgesindeki Taleban sığınaklarına karşı düzenlenen operasyonda bir düğün törenindeki en az 40 sivilin yaşamını yitirdiğini bildirildi

Afgan Yetkililer: ‘Taleban’a Operasyonda 40 Sivil Öldü’

Afganistan'ın güneyindeki Helmand bölgesindeki Taleban sığınaklarına karşı düzenlenen operasyonda bir düğün törenindeki en az 40 sivilin yaşamını yitirdiğini bildirildi. Afgan yetkililer, operasyonun Pazar gecesi Afgan özel kuvvetleri tarafından düzenlendiğini ve Amerikan hava operasyonları tarafından da desteklendiğini belirtti.

Bölgedeki yerel meclis üyelerinden Abdülmecid Akhund, Musa Qala mahallesindeki düğün töreninde ölenlerin çoğunun kadın ve çocuk olduğunu söyledi. Akhund, olayda 12 sivilin de yaralandığını ve bölgenin başkenti Leşker Gah'daki hastaneye kaldırıldığını kaydetti.

Taliban kontrolu altındaki bölgede ölü ve yaralı sayısı hakkında farklı kaynaklardan çelişkili bilgiler de geliyor.

Bölge meclisinin başkanı Attahullah Afghan, Musa Qala'nın iki farklı kesiminde iki ayrı operasyon olduğunu, ilk operasyonda 6 yabancı savaşçının öldürüldüğünü, ikincisindeyse "yanlışlıkla" sivillerin hedef alındığını söyledi.

Akhund, düğün töreninde sivillerin ölümüyle ilgili haberlerin yetkililerce araştırıldığını belirtti.

Afganistan Savunma Bakanlığı da, Musa Qala'daki operasyonlarda Taleban'ın 22 yabancı mensubunun öldürüldüğünü, 14'ünün de tutuklandığını açıkladı. Tutuklananların 5'inin Pakistanlı, birinin de Bangladeşli olduğu bilgisi verildi. Açıklamada, teröristlere ait büyük bir malzeme deposunun da imha edildiği kaydedildi.

Bölge valiliği sözcüsü Ömer Zwak da, altısı yabancı 14 isyancının operasyonlarda öldürüldüğünü, sivil can kaybına ilişkin haberlerin araştırıldığını söyledi.

Afganistan'ın doğusundaki Nangarhar bölgesinde de geçen hafta Amerikan güçlerine ait olduğu belirtilen bir insansız hava aracıyla düzenlenen saldırıda çoğu sivil en az 16 kişi ölmüştü, onlarcası da yaralanmıştı.

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