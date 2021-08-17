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  4. Afgan yönetmen dünyaya yardım çağrısı yapmıştı! Kurtarıldıktan sonra Türkiye’ye teşekkür etti

Afgan yönetmen dünyaya yardım çağrısı yapmıştı! Kurtarıldıktan sonra Türkiye’ye teşekkür etti

17.08.2021 12:41 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Afganistan’ın sinema sektöründe en popüler isimlerinden biri olan Sahraa Karimi, Taliban’ın Afganistan’ın başketi Kabil’e girdiğinde çektiği ve sosyal medyadan yayınladığı videoyla tüm dünyada ses getirmişti. Afganistan’da yaşanan korku dolu anları paylaşan Karimi’nin ‘Bizi öldürmeye geliyorlar’ sözü büyük yankı bulmuştu. Twitter hesabından yeni yaptığı açıklamada kurtulduğunu ve Afganistan dışına çıktığını söyledi. Kendisine yardımcı olan Türkiye, Ukrayna ve Slovakya’ya teşekkür etti.

Ünlü yönetmen Sahraa Karimi, Taliban’ın başkent Kabil’e girdiği sırada sosyal medya hesaplarından kentte yaşananlarla ilgili sosyal medya hesaplarından çarpıcı görüntüler paylaşmıştı. Afganistan’da devlet destekli film şirketi Afgan Film’in başına getirilen ilk kadın yönetmen olan Karimi, Kabil sokaklarındaki dehşeti bütün çıplaklığıyla tüm dünyaya gösterdi. Paylaşımında Karimi, dünya kamuoyundan yardım istedi. Videoda Karimi'nin "Taliban şehre girdi ve biz kaçıyoruz. Herkes korkuyor" dediği anlar dünyayı adeta ayağa kaldırdı.

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“BUNUN YAŞANDIĞINA HALA İNANAMIYORUM”

twitter

Sahra Karimi, Twitter hesabından yaptığı bir paylaşımda ise, “Taliban Kabil'i kuşattı. Biraz para çekmek için bankaya gidecektim, kapatmışlar ve tahliye etmişlerdi. Bunun yaşandığına hâlâ inanamıyorum, bunu kimi yaptı. Lütfen bizim için dua edin. Tekrar çağrı yapıyorum: Bu büyük dünyanın insanları, lütfen sessiz kalmayın. Bizi öldürmeye geliyorlar” ifadelerini kullandı.

TÜRKİYE’YE TEŞEKKÜR ETTİ

Sahra Karimi’nin yardım çağrısından sonra ise devreye elçilikler ve uluslararası kuruluşlar girdi. Kabil’den kurtulmayı başaran Karimi, Twitter hesabından paylaştığı “'Sağ ve güvedeyim” notuyla birlikte kurtulması için acil şekilde devreye giren Türkiye ve Türk Büyükelçiliği'ne, Ukrayna Devleti ve Ukrayna Dışişleri Bakanlığına ve Slovakya'ya teşekkür etti.

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Anahtar Kelimeler:
Afganistan Taliban
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Okuyucu Yorumları 2 yorum
Iste ben boyle yardim severlik ile ulkemle gurur duymak istiyorum. Ben avrupaya kafa tuttuk, amerika ya posta koyduk gibi seylerden gurur duymuyorum.
nasıl korkmuş la kadın bu şimdi ağzını tutamaz suikast timi göndermek zorunda kalır Taliban sonrasi malum otelden poşetlerle çıkarırlar

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