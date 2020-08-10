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Afganistan 400 Taliban mahkumunu serbest bırakacak

10.08.2020 14:41 | Son Güncelleme

Üst düzey saldırılarda rol almış yüzlerce Taliban mahkumunun serbest bırakılması sonrasında Afganistan hükümeti ile Taliban'ın masaya oturması bekleniyor.

Taliban’ın barış görüşmelerinde Afgan hükümetiyle masaya oturmak için şart koştuğu üst düzey 400 Taliban militanının önümüzdeki günlerde serbest bırakılması bekleniyor.

Afgan Ulusal Güvenlik Konseyi Sözcüsü Cavid Faysal hükümetin 400 tutukluyu iki gün içinde serbest bırakmaya başlayacağını duyurdu. Taliban Sözcüsü Süheyl Şahin de "Bizim duruşumuz net, eğer mahkumların tamamı serbest bırakılırsa görüşmelere haftalar içinde hazır oluruz" dedi. Şahin, görüşmelerin ilk etabının Katar’ın başkenti Doha’da yapılabileceğini de ekledi.

400 Taliban militanının serbest bırakılmasıyla ABD ile Taliban arasında şubat ayında imzalanan anlaşmanın şart koştuğu mahkum takası da tamamlanmış olacak.

Barış görüşmelerinde söz konusu mahkumların serbest bırakılması kilit önem taşıyor. Taliban, masaya oturmadan önce daha önce ülkede yabancılar dahil birçok kişi ve yerleşim yerini hedef alan saldırılarda bulunan mahkumların serbest bırakılmasını istemişti.

Afgan hükümeti şimdiye değin 5 bine yakın Taliban mahkumunu anlaşma çerçevesinde serbest bıraksa da Taliban’ın, söz konusu 400 mahkumun serbest bırakılmasından imtina ediyordu.

Söz konusu mahkumlar çok sayıda Afgan vatandaşı ve yabancı uyruklu kişinin ölümüne neden olan saldırılarda rol sahibi olmakla suçlanıyor. Bir kısmı ABD dahil birçok ülkeyi daha önceki Taliban saldırılardaki "yüksek profilli" rolleri sebebiyle endişelendiriyordu.

2001’de ABD öncülüğündeki işgalin ardından Afganistan’daki Taliban hükümeti devrilse de yirmi yıldır onbinlerce insanın ölümüne yol açan savaş devam etti. Şubat ayında Washington, Afganistan’daki askerlerini, Kabil ile Taliban'ın barış görüşmelerine başlaması karşılığında çekeceğini duyurmuştu.

AFP / DBN, EC

©Deutsche Welle Türkçe

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