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"Afganistan'a dönüp orada ölmek istiyorum" diyen genç sınır dışı edilecek

20.08.2021 10:48 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İstanbul’da sosyal medyadan yaptığı paylaşımlarla, Türkiye'de yaşamak istemediğini ve Afganistan’a geri dönüp orada ölmek istediğini söyleyen Afgan genç, polis ekipleri tarafından sınır dışı edilmek üzere İl Göç İdaresi Müdürlüğü’ne teslim edildi.

"Afganistan'a dönüp orada ölmek istiyorum" diyen genç sınır dışı edilecek

Afgan uyruklu bir kişi sosyal medya hesaplarından yaptığı paylaşımda, kendisinin ve arkadaşlarının Afganistan'a gitmek istediğini ancak polislerin kendisine izin vermediğini söylemişti. Paylaşımda konuşan kişi, "Biz memleketimize gitmek istiyoruz, memleketimizde savaşmak istiyoruz, orada ölmek istiyoruz. Türkiye'de yaşamak istemiyorum. 5 bin kişi Türkiye'den Afganistan'a gitmeye hazır. Afgan gençleri hiçbir yerden kaçmayacak. Bugüne kadar kaçmış olabiliriz ama devletimiz vardı. Devletimiz varken inanıyorduk, büyüklerimize güveniyorduk ama büyüklerimiz kaçtı, devletimiz bitti artık. Biz gençler mecbur gidiyoruz. Bize engel olmayın" ifadelerini kullanmıştı.

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İstanbul Emniyet Müdürlüğü görevlilerince olaya ilişkin yapılan çalışmalarda, Zeytinburnu 15 Temmuz Meydanı'ndaki olaya ilişkin Afgan uyruklu H.R. (20), H.M. (19), M.A. (18) ve F.T. (5) isimli şahıslar tespit edildi. Polis ekipleri tespitin yapılmasının ardından yaptığı çalışmada Afgan uyruklu 4 kişiyi yakaladı. Yakalanan şahıslar, haklarında ’2911 Sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu’na Muhalefet’ suçundan işlem yapılmasının ardından sınır dışı işlemlerinin yapılması için İl Göç İdaresi Müdürlüğü’ne teslim edildi.

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(İHA)

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