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  4. Afganistan, ABD-Taliban barış görüşmesinde "arka planda bırakılmaktan" rahatsız

Afganistan, ABD-Taliban barış görüşmesinde "arka planda bırakılmaktan" rahatsız

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.01.2020 11:27 | Son Güncelleme

Afganistan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Danış: - "ABD-Taliban barış görüşmelerinde Afganistan hükümeti arka planda bırakıldı. Halbuki Taliban'ın esas sorunu Afganistan hükümeti ve halkıyla" - Afganistan İcra Kurulu Başkanı Abdullah: - "Taliban ile barış görüşmelerini yürütecek heyet listesi kapsamlı ve her kesimin temsilcilerinden olmalı. Onlar da görüşlerini bildirmeli"

KABİL (AA) - Afganistan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Server Danış, ABD temsilcileri ile Taliban yetkilileri arasında Katar'da devam eden barış görüşmelerinde Afganistan hükümetinin arka planda bırakılmasından rahatsız olduklarını söyledi.

Danış, başkent Kabil'de katıldığı bir törende yaptığı konuşmada, ülkede istikrarın sağlanması için izlenecek tek yolun ateşkesin sağlanması ve Taliban'ın doğrudan Afgan hükümetiyle müzakere masasına oturması olduğunu belirtti.

''ABD-Taliban barış görüşmelerinde Afganistan hükümeti arka planda bırakıldı. Halbuki Taliban'ın esas sorunu Afganistan hükümeti ve halkıyla.'' diyen Danış, Afgan hükümeti, halkı, sivil toplum kuruluşları ve siyasi partilerinin arka planda bırakıldığı sürecin gerçek manada barış getirmeyeceğini ifade etti.

Danış, insan haklarını ihlal edecek ve diktatörlüğü uygulayacak herhangi bir sistemin Afganistan'da barışı sağlamayacağını, aksine farklı isimler altında savaşın sürmesine sebep olacağını kaydetti.

Danış, Afganistan'da şiddetin azaltılmasından değil tam manasıyla ateşkesin yapılmasından yana olduklarını vurguladı.

- "Barış Afganistan'da herkesi ilgilendiriyor"

Öte yandan, Afganistan İcra Kurulu Başkanı Abdullah Abdullah da Taliban ile barış görüşmelerinin sadece bir kişi ve kuruma ait olmadığını, Afganistan'daki herkesi ilgilendirdiğini söyledi.

Bu nedenle barış konusunda son kararı Afganistan halkının vereceğini vurgulayan Abdullah, ''Taliban ile barış görüşmelerini yürütecek heyet listesi kapsamlı ve her kesimin temsilcilerinden olmalı. Onlar da görüşlerini bildirmeli.'' diye konuştu.

- Trump müzakereleri durdurmuştu

ABD Başkanı Donald Trump, ABD ile Taliban arasında Aralık 2018'den bu yana devam eden barış müzakerelerini, 5 Eylül 2019'da Afganistan'daki ABD askerlerine düzenlenen ve Taliban'ın üstlendiği bombalı saldırı üzerine iptal etmişti.

Görüşmelerin askıya alınmasından sonra Taliban bu kez de barış görüşmelerini sürdürmek için çözüm yolunu Rusya'da aramış ve başkent Moskova'ya heyet göndermişti.

Haftalarca belirsiz kalan barış görüşmeleri Taliban'ın, elinde rehin tuttuğu 2 ABD vatandaşını serbest bırakmasıyla tekrar başlamıştı.

- Barış görüşmeleri süreci

Gani yönetimindeki hükümet için büyük tehdit unsuru olan Taliban örgütü, ülkenin birçok bölgesinde hakimiyetini koruyor.

Hükümetin geçen yıllarda Taliban ile barış görüşmelerine başlamak için defalarca girişimde bulunması ve bu kapsamda Barış Konseyi kurmasına rağmen henüz sonuç alınamadı.

Eski Cumhurbaşkanı Hamid Karzai döneminde, Afganistan yönetimi ile Taliban arasındaki temasların Katar'ın başkenti Doha'da, Haziran 2013'te yapılması planlanıyordu ancak Taliban'ın ofise "Afganistan İslam Emirliği" yazan tabela ve sözde bayrağını asması üzerine, Afganistan hükümeti müzakerelerden vazgeçmişti. Ofis, bir ay geçtikten sonra kapanmış ve barış müzakereleri askıya alınmıştı.

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