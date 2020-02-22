Afganistan Anlaşmasından Beklentiler Yüksek

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo ve Taleban örgütü, Cuma günü aynı anda, Amerikan tarihinin en uzun savaşını sona erdirecek anlaşmanın, 29 Şubat’ta imzalanacağını açıkladı.

Anlaşmaya göre, Taleban’ın Afganistan topraklarının terör amaçlı olarak kullanılmayacağı garantisi vermesi ve diğer Afgan gruplarla uzlaşma sürecine katılması karşılığında Afganistan’daki tüm Amerikan askerleri kademeli olarak geri çekilecek.

Dışişleri Bakanı Pompeo’nun açıklamasında “Afganlar’ın kendi içlerindeki görüşmeler bundan sonra başlayacak, kalıcı ateşkes ve Afganistan’ın gelecekteki siyasi yol haritası bu kapsamlı adım üzerine inşa edilecek” ifadeleri yer aldı.

Bugün yürürlüğe giren 7 günlük çatışmasızlık anlaşmasına uyum, Amerikan kuvvetleri, Afgan güvenlik güçleri ve Taleban tarafından izlenecek. Bu süreçte tüm taraflar olası bir saldırıya karşılık verme hakkını saklı tutuyor.

Bu sürecin özellikle Taleban’ın tüm kuvvetleri üzerinde kontrolu sağlayıp sağlayamadığının görülmesi açısından da bir değerlendirme dönemi olması bekleniyor.