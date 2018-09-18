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"Afganistan barış görüşmeleri için en iyi konumda"

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.09.2018 12:24 | Son Güncelleme

BM Genel Sekreteri Afganistan Özel Temsilcisi Tadamiçi Yamamoto: - "Önümüzde hangi engeller olursa olsun, (Afganistan ile Taliban arasında) çatışmayı müzakere yoluyla sona erdirecek görüşmelerle neticelenecek süreci başlatmak için son 17 yılda hiç olmadığı kadar iyi bir pozisyondayız"

BİRLEŞMİŞ MİLLETLER (AA) - Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Afganistan Özel Temsilcisi Tadamiçi Yamamoto, Afganistan'ın, Taliban ile barış görüşmelerine gidecek süreci başlatmak için 2001'den bu yana en iyi konumda olduğunu söyledi.

Yamamoto, BM Güvenlik Konseyinde (BMGK) Afganistan'daki iç barış sürecine ilişkin konuşmasında, "Önümüzde hangi engeller olursa olsun, çatışmayı müzakere yoluyla sona erdirecek görüşmelerle neticelenecek süreci başlatmak için son 17 yılda hiç olmadığı kadar iyi bir pozisyondayız." ifadesini kullandı.

Yamamoto, tüm tarafların sorunun silahla çözülemeyeceğini kabul etmeleri gerektiğini, Afganistan hükümetinin yerel yönetimler ve kilit öneme sahip ülkeler tarafından sağlamlaştırılması gereken çabalarının "Taliban tarafından karşılık bulmasını ümit ettiklerini" söyledi.

Afganistan'da 20 Ekim 2010'dan bu yana ilk olacak genel seçimlerin önündeki siyasi zorluklar ve güvenlikle ilgili endişelerini de dile getiren Yamamoto, genel seçimler ile gelecek nisan ayında yapılması planlanan devlet başkanı seçiminin, Afganistan'ın genç demokratik kurumları için bir sınav niteliği taşıyacağını kaydetti.

Taliban, Afganistan'daki barış süreci konusunda ABD ile daha fazla görüşme yapmaya hazır olduğunu açıklamıştı. ABD ve Afganistan hükümetleri, Afganistan'ın geleceğine ilişkin müzakerelerin Kabil'in önderliğinde yürütülmesi gerektiği görüşünü taşıyor.

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Anahtar Kelimeler:
Afganistan Tadamiçi Yamamoto Taliban

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