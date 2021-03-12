Afganistan Barış Görüşmeleri Türkiye’de Yapılacak

Anadolu Ajansı'na göre "Katar sürecine alternatif bir toplantı yapmayacağız" şeklinde konuşan Çavuşoğlu, "Kardeş Katar'la bunu koordinasyon içinde yapacağız ama toplantı Türkiye'de olacak" dedi.

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Afgan yetkililerin, Taleban'ın ve müzakere ekibinin daha önce Türkiye'den görüşmelere ev sahipliği yapma talebinde bulunduğunu söyledi. Çavuşoğlu, bu haftaki kararın da ABD'nin Türkiye'nin bir görüşme düzenlemesi önerisi sonrasında alındığını belirtti.

Reuters’ın haberine göre, Taleban ve hükümet arasındaki görüşmelerin "hedef odaklı" yürütülmesini amaçladıklarını söyleyen Bakan Çavuşoğlu, görüşmenin kapsamı ve Nisan ayındaki tam tarihin halen müzakare edildiğini kaydetti.

Çavuşoğlu ayrıca görüşmelerden sonuç elde etmek için Türkiye'nin Taleban'a ve müzakere ekibine şiddeti sona erdirme mesajları gönderdiğini kaydetti.

Taleban ve Afgan hükümeti, barış anlaşmasına varmak için Katar'da görüşmeler yapıyor. Görüşmeler, yaklaşık bir aylık kesintiden sonra Ocak ayında yeniden başlamış, ancak diplomatlar o dönemden bu yana az ilerleme kaydedildiğini belirtmişti.

Afganistan’dan olumlu tepki

Afganistan Dışişleri Bakanlığı, Türkiye’nin görüşmelere ev sahipliği yapacağını açıklamasını memnuniyetle karşıladı.

Dışişleri Bakanlığı sözcülerinden Gran Hewad, Amerika’nın Sesi’ne yaptığı açıklamada, Türkiye’nin dost bir ülke olduğunu ve geçmişte de Afganistan barış görüşmelerine ev sahipliği yapmak istediğini kaydetti. Hewad, 15 ülkenin görüşmelere ev sahipliği yapmak istediğini, bunun da Afganistan’a yeniden istikrar kazandırılması konusundaki güçlü desteğin bir işareti olduğunu söyledi.