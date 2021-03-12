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Afganistan Barış Görüşmeleri Türkiye’de Yapılacak

12.03.2021 17:39 | Son Güncelleme:
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Afganistan Barış Görüşmeleri Türkiye’de Yapılacak

Türkiye’nin Nisan ayında görüşmelere ev sahipliği yapacağını açıklayan Bakan Çavuşoğlu, Ankara’nın bir de özel temsilci atayacağını söyledi

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Türkiye'nin Nisan ayında İstanbul'da Afganistan barış görüşmelerine ev sahipliğini yapacağını açıkladı. Çavuşoğlu, Ankara'nın görüşmeler için özel temsilci atayacağını da bildirdi.

Çavuşoğlu'nun bu açıklaması, Amerika'nın, Afganistan'da yapılacak seçimler öncesinde geçici bir koalisyon yönetimi oluşturmayı hedefleyen barış planı taslağını paylaşmasından sonra geldi.

ABD'nin Afganistan'da uzun yıllardır devam eden çatışmaları siyasi anlaşma yoluyla sonlandırmayı amaçlayan önerisi, Taleban ve Afgan yetkililer arasında askıya alınan görüşmelerin Katar'ın başkenti Doha'da yeniden başlatılmasını hedefliyor.

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Afgan yetkililerin, Taleban'ın ve müzakere ekibinin daha önce Türkiye'den görüşmelere ev sahipliği yapma talebinde bulunduğunu söyledi. Çavuşoğlu, bu haftaki kararın da ABD'nin Türkiye'nin bir görüşme düzenlemesi önerisi sonrasında alındığını belirtti.

Anadolu Ajansı'na göre "Katar sürecine alternatif bir toplantı yapmayacağız" şeklinde konuşan Çavuşoğlu, "Kardeş Katar'la bunu koordinasyon içinde yapacağız ama toplantı Türkiye'de olacak" dedi.

Reuters’ın haberine göre, Taleban ve hükümet arasındaki görüşmelerin "hedef odaklı" yürütülmesini amaçladıklarını söyleyen Bakan Çavuşoğlu, görüşmenin kapsamı ve Nisan ayındaki tam tarihin halen müzakare edildiğini kaydetti.
Çavuşoğlu ayrıca görüşmelerden sonuç elde etmek için Türkiye'nin Taleban'a ve müzakere ekibine şiddeti sona erdirme mesajları gönderdiğini kaydetti.

Taleban ve Afgan hükümeti, barış anlaşmasına varmak için Katar'da görüşmeler yapıyor. Görüşmeler, yaklaşık bir aylık kesintiden sonra Ocak ayında yeniden başlamış, ancak diplomatlar o dönemden bu yana az ilerleme kaydedildiğini belirtmişti.

Afganistan’dan olumlu tepki

Afganistan Dışişleri Bakanlığı, Türkiye’nin görüşmelere ev sahipliği yapacağını açıklamasını memnuniyetle karşıladı.

Dışişleri Bakanlığı sözcülerinden Gran Hewad, Amerika’nın Sesi’ne yaptığı açıklamada, Türkiye’nin dost bir ülke olduğunu ve geçmişte de Afganistan barış görüşmelerine ev sahipliği yapmak istediğini kaydetti. Hewad, 15 ülkenin görüşmelere ev sahipliği yapmak istediğini, bunun da Afganistan’a yeniden istikrar kazandırılması konusundaki güçlü desteğin bir işareti olduğunu söyledi.

"Taleban Afganistan'daki ara yönetime dahil edilmeli"

TASS haber ajansı da Salı günkü bir haberinde Rusya'nın da bu ay sonuna doğru Moskova'da Afganistan'ı konu alan bir konferans düzenleneceğini bildirdi.

Taleban ve Afgan hükümeti arasındaki barış görüşmelerini desteklemek amacıyla Moskova'da düzenlenmesi planlanan konferans öncesinde Cuma günü Rusya’dan yapılan açıklamada Taleban'ın Afganistan'da kurulması planlanan geçici hükümete dahil edilmesi gerektiği vurgulandı.

Moskova'daki konferansın 18 Mart'ta düzenlenmesi planlanıyor. Taleban temsilcilerinin de davet edildiği konferans, Afganistan'daki yabancı askerlerin 1 Mayıs'a kadar geri çekilmesini öngören takvim öncesinde barış görüşmeleri açısından kritik bir zamanda düzenlenecek.

ABD, mevcut Afgan hükümetinin, yeni anayasa kabul edilene ve genel seçimler yapılana kadar geçici bir hükümetle değiştirilmesini öngören bir barış planı tasarladı. Ancak Afganistan Cumhurbaşkanı Eşref Gani, geçiş hükümetinin kurulması için görevden ayrılmayı reddetti.

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Maria Zakharova, gazetecilere verdiği haftalık brifinginde, "Herhangi bir koalisyon ara hükümetinin oluşturulmasına ulusal uzlaşma müzakereleri çerçevesinde Afganlar kendileri karar vermeli" dedi.

Zakharova, sözlerine, "Kapsayıcı bir ara yönetim oluşturulmasının Taleban'ın Afganistan'daki barışçı siyasi yaşama dahil edilmesi meselesine mantıklı bir çözüm olabileceğini düşündük" şeklinde devam etti.

ABD tarafından hazırlanan barış planı taslağı, geçici hükümet altında meclisin Taleban üyelerini de kapsayacak şekilde genişletilmesi ya da seçim sonrasına kadar askıya alınmasını öneriyor.

Moskova, önümüzdeki hafta düzenlenecek Afganistan konferansının, Doha'da yapılan ancak ilerleme kaydedilemeyen barış görüşmelerini desteklemeyi amaçladığını bildirdi.

Taleban'a yakın bir kaynağın Reuters haber ajansına söylediğine göre Taleban'ın Doha'daki siyasi bürosundan dört ya da beş kişinin Moskova'daki konferansa katılması planlanıyor.

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