Afganistan Barış İşleri Bakanı Rahimi: "Kadınlar olmadan barış görüşmeleri olmaz"

KABİL (AA) - Afganistan Barış İşleri Bakanı Salam Rahimi, Taliban ile Afganistan hükümeti arasında başlaması beklenilen barış görüşmelerinde kadınların da bulunmasının gerektiğini söyledi.

Rahimi, başkent Kabil'de kadın aktivistlerle gerçekleştirdiği toplantıda, Afganistan hükümetinin Afgan kadınlarını her açıdan desteklediğini belirtti.

Afganistan hükümetinin kadın haklarını her zaman savunduğunu ifade eden Rahimi, bu nedenle kadınların da Taliban ile barış görüşmelerine katılmasının şart olduğunu kaydetti.

Rahimi, barış görüşmeleri konusunda kadınların katılmadığı hiçbir görüşmeyi kabul etmeyeceklerinin altını çizdi.

Barış görüşmelerinin Afgan kadınlarını da ilgilendirdiğini dile getiren Bakan Rahimi, ''Kadınların bu görüşmelere katılması için kolaylıklar sağlayacağız, eğer barış görüşmelerinde kadınlar da bulunmazsa o zaman büyük sorunlarla karşı karşıya kalacağız." ifadesini kullandı.

- Barış görüşmeleri süreci

Gani yönetimindeki hükümet için büyük tehdit unsuru olan Taliban örgütü, ülkenin birçok bölgesinde hakimiyetini koruyor.