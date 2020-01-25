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Afganistan Barış İşleri Bakanı Rahimi: "Kadınlar olmadan barış görüşmeleri olmaz"

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.01.2020 10:33 | Son Güncelleme

Afganistan Barış İşleri Bakanı Rahimi: "Kadınlar olmadan barış görüşmeleri olmaz"

KABİL (AA) - Afganistan Barış İşleri Bakanı Salam Rahimi, Taliban ile Afganistan hükümeti arasında başlaması beklenilen barış görüşmelerinde kadınların da bulunmasının gerektiğini söyledi.

Rahimi, başkent Kabil'de kadın aktivistlerle gerçekleştirdiği toplantıda, Afganistan hükümetinin Afgan kadınlarını her açıdan desteklediğini belirtti.

Afganistan hükümetinin kadın haklarını her zaman savunduğunu ifade eden Rahimi, bu nedenle kadınların da Taliban ile barış görüşmelerine katılmasının şart olduğunu kaydetti.

Rahimi, barış görüşmeleri konusunda kadınların katılmadığı hiçbir görüşmeyi kabul etmeyeceklerinin altını çizdi.

Barış görüşmelerinin Afgan kadınlarını da ilgilendirdiğini dile getiren Bakan Rahimi, ''Kadınların bu görüşmelere katılması için kolaylıklar sağlayacağız, eğer barış görüşmelerinde kadınlar da bulunmazsa o zaman büyük sorunlarla karşı karşıya kalacağız." ifadesini kullandı.

- Barış görüşmeleri süreci

Gani yönetimindeki hükümet için büyük tehdit unsuru olan Taliban örgütü, ülkenin birçok bölgesinde hakimiyetini koruyor.

Hükümetin geçen yıllarda Taliban ile barış görüşmelerine başlamak için defalarca girişimde bulunmasına ve bu kapsamda Barış Konseyi kurmasına rağmen henüz sonuç alınamadı.

Eski Cumhurbaşkanı Hamid Karzai döneminde, Afganistan yönetimiyle Taliban arasındaki temasların Katar'ın başkenti Doha'da Haziran 2013'te yapılması planlanıyordu ancak Taliban'ın ofisine "Afganistan İslam Emirliği" yazan tabela ve sözde bayrağını asması üzerine, Afganistan hükümeti müzakerelerden vazgeçmişti.

Ofis, bir ay geçtikten sonra kapanmış ve barış müzakereler askıya alınmıştı.

- Trump, müzakereleri durdurmuştu

ABD Başkanı Donald Trump, ABD ile Taliban arasında Aralık 2018'den bu yana devam eden barış müzakerelerini, 5 Eylül 2019'da Afganistan'daki ABD askerlerine düzenlenen ve Taliban'ın üstlendiği bombalı saldırı üzerine iptal etmişti.

Görüşmelerin askıya alınmasından sonra Taliban bu kez de barış görüşmelerini sürdürmek için çözüm yolunu Rusya'da aramış ve başkent Moskova'ya heyet göndermişti.

Haftalarca belirsiz kalan barış görüşmeleri, Taliban'ın elinde rehin tuttuğu iki ABD vatandaşını serbest bırakmasıyla tekrar başlamıştı.

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Anahtar Kelimeler:
Afganistan barış Taliban

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