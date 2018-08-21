Afganistan Cumhurbaşkanı Canlı Yayındayken Sarayına Roket Saldırısı

Afganistan’da cumhurbaşkanlığı sarayına doğru Taleban tarafından iki roket atıldı. Olay Cumhurbaşkanı Eşref Gani’nin Kurban Bayramı mesajı verdiği sırada meydana geldi. Askeri helikopterler roketlerin fırlatıldığı düşünülen evi bombaladı.

Polis yetkilileri, ilk roketin cumhurbaşkanlığı sarayının yakınlarına isabet ettiğini, ikinci roketin de NATO yerleşkesi ve ABD Büyükelçiliği civarına düştüğünü bildirdi.

Roketlerin patlama sesi Cumhurbaşkanı Gani’nin canlı yayınlanan konuşması sırasında duyuldu. Gani de bu sırada konuşmasına ara vererek, “Roket saldırısının Afganlar’ı sindireceğini düşünüyorlarsa yanılıyorlar” dedi.

Başkent Kabil’de roketlerin vurduğu noktalar kentteki en korunaklı yerlerden biri konumunda bulunuyor. Burada çoğunlukla etrafları sağlam ve yüksek çitlerle çevrili büyükelçilikler ve hükümet binaları bulunuyor. ABD Büyükelçiliği’nin yanısıra hassas nitelikteki hükümet ve askeri noktaların yakınındaki caddelerin büyük çoğunluğu trafiğe kapatılmış durumda.

Kabil polis sözcüsü Haşmet Stanekzia, Afgan polisinin sabah erken saatlerde şüpheli bir araç tespit ettiğini ve kalabalık bir caminin yanındaki kerpiç bir eve giden bu aracı takip ettiğini söyledi.