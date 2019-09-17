Afganistan Cumhurbaşkanı Eşref Gani’nin Parvan vilayetinde katıldığı seçim mitinginde bombalı saldırı düzenlendi. Parwan Vali sözcüsü Waheeda Shahkaar, motosikletli canlı bomba ile gerçekleştirilen saldırıda ölü ve yaralıların olduğunu açıkladı.
Afganistan Cumhurbaşkanı Eşref Gani’nin Parvan vilayetinde katıldığı seçim mitinginde bombalı saldırı düzenlendi.
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Afganistan Cumhurbaşkanı Eşref Gani’nin Parvan vilayetinde katıldığı seçim mitinginde bombalı saldırı düzenlendi. Parwan Vali sözcüsü Waheeda Shahkaar, motosikletli canlı bomba ile gerçekleştirilen saldırıda ölü ve yaralıların olduğunu açıkladı.
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