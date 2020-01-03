Afganistan Cumhurbaşkanı Gani, ABD Dışişleri Bakanı Pompeo'yla görüştü

KABİL (AA) - Afganistan Cumhurbaşkanı Eşref Gani, ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo ile telefonda görüştü.

Cumhurbaşkanlığı Sarayından yapılan açıklamada, görüşmede, Gani'nin İran Devrim Muhafızlarına bağlı Kudüs Gücü Komutanı Kasım Süleymani'nin ABD'nin saldırısında öldürülmesinin bölgede tansiyonun yükselmesine neden olabileceğinden endişeli olduklarını Pompeo'ya ilettiği bildirildi.

Afganistan topraklarının üçüncü bir ülkeye veya diğer bölgesel çatışmalar için kullanılmasına izin verilmeyeceği konusunun ele alındığı görüşmede, Gani'nin, Afganistan'ın stratejik ortağı ABD'den ve komşu ülke İran'dan gerginliğin artmasını önlenmesini istediği ve her iki tarafın sorunları diyalog yoluyla çözüme kavuşturulmasını temenni ettiği kaydedildi.

Açıklamada, Afganistan'ın yaşanan olayları yakından takip ettiği ve tüm ülkelerle ilişkilerini iyi şekilde korumak istediği vurgulandı.

- Afgan siyasetçilerden Süleymani'nin öldürülmesine tepki

Afganistan İcra Kurulu Başkanı Abdullah Abdullah, ABD'nin İran Devrim Muhafızlarına bağlı Kudüs Gücü Komutanı Kasım Süleymani'nin öldürmesinin yanlış olduğunu açıkladı.