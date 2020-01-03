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  4. Afganistan Cumhurbaşkanı Gani, ABD Dışişleri Bakanı Pompeo'yla görüştü

Afganistan Cumhurbaşkanı Gani, ABD Dışişleri Bakanı Pompeo'yla görüştü

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.01.2020 21:15 | Son Güncelleme

Görüşmede, Afganistan topraklarının üçüncü bir ülkeye veya diğer bölgesel çatışmalar için kullanılmasına izin verilmeyeceği konusunun ele alındığı açıklandı - Eski Afganistan Cumhurbaşkanı Hamid Karzai de Süleymani'nin ölümüyle sonuçlanan ABD hava saldırısını şiddetle kınadığını belirtti

KABİL (AA) - Afganistan Cumhurbaşkanı Eşref Gani, ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo ile telefonda görüştü.

Cumhurbaşkanlığı Sarayından yapılan açıklamada, görüşmede, Gani'nin İran Devrim Muhafızlarına bağlı Kudüs Gücü Komutanı Kasım Süleymani'nin ABD'nin saldırısında öldürülmesinin bölgede tansiyonun yükselmesine neden olabileceğinden endişeli olduklarını Pompeo'ya ilettiği bildirildi.

Afganistan topraklarının üçüncü bir ülkeye veya diğer bölgesel çatışmalar için kullanılmasına izin verilmeyeceği konusunun ele alındığı görüşmede, Gani'nin, Afganistan'ın stratejik ortağı ABD'den ve komşu ülke İran'dan gerginliğin artmasını önlenmesini istediği ve her iki tarafın sorunları diyalog yoluyla çözüme kavuşturulmasını temenni ettiği kaydedildi.

Açıklamada, Afganistan'ın yaşanan olayları yakından takip ettiği ve tüm ülkelerle ilişkilerini iyi şekilde korumak istediği vurgulandı.

- Afgan siyasetçilerden Süleymani'nin öldürülmesine tepki

Afganistan İcra Kurulu Başkanı Abdullah Abdullah, ABD'nin İran Devrim Muhafızlarına bağlı Kudüs Gücü Komutanı Kasım Süleymani'nin öldürmesinin yanlış olduğunu açıkladı.

Eski Afganistan Cumhurbaşkanı Hamid Karzai de Süleymani'nin ölümüyle sonuçlanan ABD hava saldırısını şiddetle kınadığını belirtti. Karzai, ABD'nin bu saldırısının bölgedeki gerginliği arttıracağını vurguladı.

Afganistan Eski İstihbarat Başkanı Muhammed Hanif Atmar ise Süleymani'nin barış yanlısı birisi olduğuna işaret ederek, öldürülmesi nedeniyle üzgün olduğunu aktardı.

- ABD'nin İranlı komutanı öldürmesi

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon), İran Devrim Muhafızları Ordusuna bağlı Kudüs Gücü Komutanı Süleymani ve Haşdi Şabi Başkan Yardımcısı Ebu Mehdi el-Mühendis'in, Bağdat Havalimanı yakınında düzenlenen saldırıda öldürüldüğünü açıklamıştı.

İran Dini Lideri Ayetullah Ali Hamaney ise ABD saldırısının intikamının alınacağını söylemişti. Ülkede, 3 gün ulusal yas ilan eden Hamaney, ABD güçlerine sert karşılık verileceğini duyurmuştu.

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