HABER

Afganistan Cumhurbaşkanı Gani ABD Genelkurmay Başkanı Dunford'la görüştü

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.07.2019 16:38 | Son Güncelleme

Afganistan Cumhurbaşkanı Eşref Gani: - "Terör tehdidi herkes için ortak bir tehdittir. Meşum terörle mücadele devam etmelidir"

İSTANBUL (AA) - Afganistan Cumhurbaşkanı Eşref Gani, ülkesini ziyaret eden ABD Genelkurmay Başkanı Joseph Dunford'la görüşerek, terörle ortak mücadelenin sürmesi gerektiğini belirtti.

Afganistan Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamaya göre, Gani, ABD Genelkurmay Başkanı Dunford'u başkent Kabil'de kabul etti.

Görüşmede, Afgan güvenlik güçlerinin savunma kapasitesinin artırılması ve iki ülkenin terör ve aşırılıkla mücadeledeki iş birliği ele alındı.

Afganistan'ın terörle mücadelede her gün yeni kurbanlar verdiğini söyleyen Gani, "Terör tehdidi herkes için ortak bir tehdittir. Meşum terörle mücadele devam etmelidir." dedi.

ABD Genelkurmay Başkanı Dunford, Taliban ile 2011'den bu yana devam eden savaşı sonlandırmak üzere barış müzakerelerini yürüten ABD'nin Afganistan Özel Temsilcisi Zalmay Khalilzad ve NATO yetkilileriyle görüşmek üzere Afganistan'ı ziyaret ediyor.

- Kabil'de 3 bombalı saldırı

Dunford'un ziyareti sırasında Afganistan'ın başkenti Kabil, sabah saatlerinde 3 ayrı bombalı saldırının hedefi olmuştu.

Saldırıların ilkinde bir intihar eylemcisinin Maden ve Petrol Bakanlığı personelini taşıyan minibüsü hedef aldığı, ikincisinin mayınlı saldırı olduğu, üçüncüsünde de bomba yüklü bir aracın infilak ettirildiği kaydedilmişti.

Saldırılarda biri çocuk, 5'i kadın toplam 11 kişi yaşamını yitirdi, 45 kişi yaralandı.

Taliban sadece bomba yüklü araç saldırısını üstlendi.

Görenler gözlerine inanamadı! Fiyatı ise...Görenler gözlerine inanamadı! Fiyatı ise...
BAU’nun yeni Rektörü Prof. Dr. Şirin Karadeniz olduBAU’nun yeni Rektörü Prof. Dr. Şirin Karadeniz oldu
Yamaç paraşütçüleri Kapıkaya’ya hayran kaldıYamaç paraşütçüleri Kapıkaya’ya hayran kaldı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
ABD Afganistan

En Çok Okunan Haberler

Mansur Yavaş'tan istifa çağrısı: Siz niye gitmiyorsunuz?

Mansur Yavaş'tan istifa çağrısı: Siz niye gitmiyorsunuz?

Fazla kilolarını veren Şükran Ovalı nefes kesti

Fazla kilolarını veren Şükran Ovalı nefes kesti

Enes Batur'la poz verdi! Tepki yağdı

Enes Batur'la poz verdi! Tepki yağdı

'Kuzey Kore iki füze ateşledi' iddiası

'Kuzey Kore iki füze ateşledi' iddiası

Sütyeni gören polis şaştı kaldı!

Sütyeni gören polis şaştı kaldı!

Milli Savunma Bakanlığı'ndan S-400 ve Patriot açıklaması

Milli Savunma Bakanlığı'ndan S-400 ve Patriot açıklaması

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Ankara'da diplomata silahlı saldırı!

Ankara'da diplomata silahlı saldırı!

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yaptırım açıklaması

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yaptırım açıklaması

Erdoğan'ın imzasıyla yayımlandı! Görevden alındılar!

Erdoğan'ın imzasıyla yayımlandı! Görevden alındılar!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Sınır kapısında Suriyeli izdihamı! Bayramı ülkelerinde geçirmek için akın ettiler

Sınır kapısında Suriyeli izdihamı! Ezilme tehlikesi geçirdiler

Son dakika Hulusi Akar'dan Fırat'ın doğusuna olası harekatla ilgili flaş açıklama

Akar'dan Fırat'ın doğusuna olası harekatla ilgili flaş açıklama

Özgür Suriye Ordusu (ÖSO): 35 bin savaşçıyla hazırız!

Özgür Suriye Ordusu (ÖSO): 35 bin savaşçıyla hazırız!

İzmir'de 35 kaçak göçmen yakalandı

İzmir'de 35 kaçak göçmen yakalandı

Bodrum'da 5 yıldızlı otelde silahlı saldırı! Yaralılar var

Bodrum'da 5 yıldızlı otelde silahlı saldırı! Yaralılar var

Son dakika Ordu'da feci kaza! Yolcu otobüsü ile minibüs çarpıştı

Yolcu otobüsü ile minibüs çarpıştı: Ölü ve yaralılar var

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.