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Afganistan Cumhurbaşkanı Gani ABD Temsilcisi Halilzad'la görüştü

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.04.2019 09:03 | Son Güncelleme

Afganistan Cumhurbaşkanı Gani ABD Temsilcisi Halilzad'la görüştü

KABİL (AA) - Afganistan Cumhurbaşkanı Eşref Gani, ABD'nin Afganistan Özel Temsilcisi Zalmay Halilzad ile görüştü.

Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamada, Gani'nin, çıktığı yeni barış turu kapsamında başkent Kabil'e gelen Halilzad ile Başkanlık Sarayı'nda görüştüğü ifade edildi.

Görüşmede barış görüşmeleriyle ilgili yapılan ve yapılacak çalışmaların konuşulduğu kaydedilen açıklamada, Taliban ile doğrudan görüşmelerin başlaması konusu üzerinde durulduğu bildirildi.

Halilzad'ın ilerleyen günlerde Taliban yetkilileriyle Katar'da görüşme yapması bekleniyor.

- Barış görüşmeleri süreci

Afganistan Cumhurbaşkanı Eşref Gani yönetimindeki hükümet için büyük tehdit unsuru olan Taliban örgütü, halen ülkenin birçok bölgesinde hakimiyetini koruyor.

Bazı bölgeleri Taliban'ın kontrolündeki ülke, ciddi güvenlik sorunuyla karşı karşıya bulunuyor.

Hükümetin geçen yıllarda defalarca Taliban ile barış görüşmelerine başlamak için çaba sarf etmesi ve bu kapsamda Barış Konseyi kurmasına rağmen henüz bir sonuca ulaşılamadı.

Eski Cumhurbaşkanı Hamid Karzai döneminde Afganistan yönetimi ile Taliban arasındaki temasların, Katar'ın başkenti Doha'da, Haziran 2013'te yapılması planlanıyordu ancak Taliban'ın ofise "Afganistan İslam Emirliği" tabelası ve sözde bayrağını asması üzerine Afgan hükümeti müzakerelerden vazgeçmişti. Ofis bir ay sonra kapanmış ve barış müzakereleri askıya alınmıştı.

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