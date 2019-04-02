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Afganistan Cumhurbaşkanı Gani ABD'nin Afganistan Özel Temsilcisi ile görüştü

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.04.2019 09:42 | Son Güncelleme

Afganistan Cumhurbaşkanı Gani ABD'nin Afganistan Özel Temsilcisi ile görüştü

KABİL (AA) - Afganistan Cumhurbaşkanı Eşref Gani, ABD'nin Afganistan Özel Temsilcisi Zalmay Halilzad ile görüştü.

Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamada, Gani'nin, altıncı kez çıktığı barış turu kapsamında başkent Kabil'e gelen Halilzad ile Başkanlık Sarayı'nda görüştüğü ifade edildi.

Görüşmede barış görüşmeleriyle ilgili yapılan çalışmaların konuşulduğu kaydedilen açıklamada, görüşmelerin devam edeceği bildirildi.

Halilzad, altıncı kez çıktığı barış turu kapsamında başkent Kabil'de dün de Afganistan Yüksek Barış Şurası Genel Sekreteri Muhammed Ömer Davutzey, barış müzakere heyeti ve kadın temsilcileriyle görüşmüştü.

- Barış görüşmeleri süreci

Afganistan Cumhurbaşkanı Eşref Gani yönetimindeki hükümet için büyük tehdit unsuru olan Taliban örgütü, halen ülkenin birçok bölgesinde hakimiyetini koruyor.

Bazı bölgeleri Taliban'ın kontrolündeki ülke, ciddi güvenlik sorunuyla karşı karşıya bulunuyor.

Hükümetin geçen yıllarda defalarca Taliban ile barış görüşmelerine başlamak için çaba sarf etmesi ve bu kapsamda Barış Konseyi kurmasına rağmen henüz bir sonuca ulaşılamadı.

Eski Cumhurbaşkanı Hamid Karzai döneminde Afganistan yönetimi ile Taliban arasındaki temasların, Katar'ın başkenti Doha'da, Haziran 2013'te yapılması planlanıyordu ancak Taliban'ın ofise "Afganistan İslam Emirliği" tabelası ve sözde bayrağını asması üzerine Afgan hükümeti müzakerelerden vazgeçmişti. Ofis bir ay sonra kapanmış ve barış müzakereleri askıya alınmıştı.

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ABD Afganistan Taliban

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