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Afganistan Cumhurbaşkanı Gani: "Afganistan halkı artık savaşın bitmesini istiyor"

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.01.2020 22:18 | Son Güncelleme

Afganistan Cumhurbaşkanı Gani: "Afganistan halkı artık savaşın bitmesini istiyor"

KABİL (AA) - Afganistan Cumhurbaşkanı Eşref Gani, Afganistan halkının artık savaş istemediğini söyledi.

Gani, İsviçre'nin Davos kasabasında düzenlenen 50'nci Dünya Ekonomik Forumu (WEF) kapsamında basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Sorunların ancak müzakere yoluyla çözülebileceğini ifade eden Gani, savaşın sonunun olmadığını belirtti.

Gani, ''Afganistan halkı artık savaşın bitmesini istiyor, şiddetin azaltılması iyi bir sonuç vermeyecek.'' dedi.

Afganistan halkının artık geçmiş günlerini yeniden yaşamak istemediğini dile getiren Gani, eğer Taliban'ın böyle bir düşüncesi varsa asla amaçlarına ulaşamayacağını vurguladı.

- ABD'nin Afganistan'dan çekilmesi

Cumhurbaşkanı Gani, ABD birliklerinin Afganistan'dan çekilmesi konusunda hiçbir sorunun olmadığının altını çizdi.

ABD askerlerinin Afganistan'dan çekilmesi için müzakere yapılmasının önemli olduğunu aktaran Gani, bu müzakerenin Taliban ile değil de Afgan hükümetiyle yapılması gerektiğini kaydetti.

Gani, ''NATO üyesi ülkeler güvenliğin sağlanması için Afganistan'a büyük yardımlar yaptı bu nedenle hepsine ayrı ayrı teşekkür ederim. Afganistan'da artık her açıdan gelişmelerin yaşandığını görmek mümkün.'' diye konuştu.

Afganistan'ın her şeye sahip olduğunu bildiren Gani, ülkenin, büyük yatırımlar yapıldığı takdirde kendi ayakları üzerinde duracağını söyledi.

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Afganistan afganistan cumhurbaşkanı Eşref Gani

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