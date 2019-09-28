Afganistan Cumhurbaşkanı Gani “Barış, Afgan halkı için büyük ve hayati önem taşımaktadır"

Afganistan Cumhurbaşkanı Eşref Gani, oyunu kullandıktan sonra basının karşısına geçerek “Barış, Afgan halkı için büyük ve hayati önem taşımaktadır" dedi.

Afganistan’da halk cumhurbaşkanını seçmek için sandık başına giderken, Afganistan’ın başkenti Kabil’deki Amani Lisesi’nde de adaylar arasında bulunan Cumhurbaşkanı Eşref Gani, oyunu kullandı. Oyunu kullandıktan sonra kameraların karşında geçen Gani, “Afganistan ve Afgan halkı çok badireler atlattı ve çok sıkıntılar çekti, ama bu seçim bütün zorluklar için son olmaktadır. Afgan halkına zorluk çekip seçime katıldıkları için teşekkür ederim ve Afgan güvenli kuvvetlerine da seçim için çaba gösterdikleri için teşekkür ederim. Ayrıca uluslararası müttefiklerini bu seçime yardım ettikleri için teşekkür ederim” dedi.

Afganistan’a huzurun gelmesi için daha sıkı çalışılması gerektiğine değinen Gani, “Barış, Afgan halkı için büyük ve hayati önem taşımaktadır ve bence bu seçim sıkıntıları çözecektir. Bizim barış programlarımız belli ve seçim sonucunu bekliyoruz eğer ben kazanırsam ve yada başka aday kazanırsa barış için daha sıkı ve ciddi çalışılması gerektiğinden ve barış geleceğinden eminim” ifadelerini kullandı.

Adaylar arasında öne çıkan İcra Kurulu Başkanı Abdullah Abdullah da oyunu kullandıktan sonra açıklama yaptı. Abdullah, “Afgan halkını zor durumda olmalarına rağmen yine de kendileri ve Afganistan’ın kaderini belirlemek üzere oy kullanmaya geldikleri için teşekkür ederim” dedi. Taliban’a seslenen Abdullah, “Sizin sivil halkı tehdit etmeniz sizin gücünüzü göstermiyor, masum halkı katletmeniz size hayır getirmiyor. Oysa ki biz ve Afgan halkı barış için çaba gösteriyoruz ama tehdit hedefe yaklaşmak değildir” dedi.

