HABER

Afganistan Cumhurbaşkanı Gani “Barış, Afgan halkı için büyük ve hayati önem taşımaktadır"

POLİTİKA HABERLERİ  | 28.09.2019 12:29 | Son Güncelleme

Afganistan Cumhurbaşkanı Eşref Gani, oyunu kullandıktan sonra basının karşısına geçerek “Barış, Afgan halkı için büyük ve hayati önem taşımaktadır" dedi.Afganistan’da halk cumhurbaşkanını seçmek için sandık başına giderken, Afganistan’ın başkenti Kabil’deki Amani Lisesi’nde de adaylar arasında bulunan Cumhurbaşkanı Eşref Gani, oyunu kullandı.

Afganistan Cumhurbaşkanı Eşref Gani, oyunu kullandıktan sonra basının karşısına geçerek “Barış, Afgan halkı için büyük ve hayati önem taşımaktadır" dedi.
Afganistan’da halk cumhurbaşkanını seçmek için sandık başına giderken, Afganistan’ın başkenti Kabil’deki Amani Lisesi’nde de adaylar arasında bulunan Cumhurbaşkanı Eşref Gani, oyunu kullandı. Oyunu kullandıktan sonra kameraların karşında geçen Gani, “Afganistan ve Afgan halkı çok badireler atlattı ve çok sıkıntılar çekti, ama bu seçim bütün zorluklar için son olmaktadır. Afgan halkına zorluk çekip seçime katıldıkları için teşekkür ederim ve Afgan güvenli kuvvetlerine da seçim için çaba gösterdikleri için teşekkür ederim. Ayrıca uluslararası müttefiklerini bu seçime yardım ettikleri için teşekkür ederim” dedi.
Afganistan’a huzurun gelmesi için daha sıkı çalışılması gerektiğine değinen Gani, “Barış, Afgan halkı için büyük ve hayati önem taşımaktadır ve bence bu seçim sıkıntıları çözecektir. Bizim barış programlarımız belli ve seçim sonucunu bekliyoruz eğer ben kazanırsam ve yada başka aday kazanırsa barış için daha sıkı ve ciddi çalışılması gerektiğinden ve barış geleceğinden eminim” ifadelerini kullandı.
Adaylar arasında öne çıkan İcra Kurulu Başkanı Abdullah Abdullah da oyunu kullandıktan sonra açıklama yaptı. Abdullah, “Afgan halkını zor durumda olmalarına rağmen yine de kendileri ve Afganistan’ın kaderini belirlemek üzere oy kullanmaya geldikleri için teşekkür ederim” dedi. Taliban’a seslenen Abdullah, “Sizin sivil halkı tehdit etmeniz sizin gücünüzü göstermiyor, masum halkı katletmeniz size hayır getirmiyor. Oysa ki biz ve Afgan halkı barış için çaba gösteriyoruz ama tehdit hedefe yaklaşmak değildir” dedi.

Esenyurt'ta korkutan manzara! Saatler sonra ortaya çıktı Esenyurt'ta korkutan manzara! Saatler sonra ortaya çıktı
AK Parti'li Bostancı: İnfaz düzenlemesini en hızlı şekilde yapmaya çalışacağızAK Parti'li Bostancı: İnfaz düzenlemesini en hızlı şekilde yapmaya çalışacağız
Cumhurbaşkanı Erdoğan sosyal medyadan paylaştı: Hedef 75 milyon!Cumhurbaşkanı Erdoğan sosyal medyadan paylaştı: Hedef 75 milyon!

En Çok Okunan Haberler

Kredi kartı faizleri düştü!

Kredi kartı faizleri düştü!

Yeni şarkısının adı olay oldu! Tepki yağdı

Yeni şarkısının adı olay oldu! Tepki yağdı

Bağcılar'da tedirgin eden görüntü

Bağcılar'da tedirgin eden görüntü

Avcılar’da şüpheli araç alarmı! Polis ateş ederek durdurdu

Avcılar’da şüpheli araç alarmı! Polis ateş ederek durdurdu

Rusya'dan 'güvenli bölge' açıklaması! 'Ankara bu isteğinde...'

Rusya'dan 'güvenli bölge' açıklaması! 'Ankara bu isteğinde...'

Bursa'da baltalı dehşet! 'Birkaç kez başına balta ile vurdum'

Bursa'da baltalı dehşet! 'Birkaç kez başına balta ile vurdum'

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'ndan 'torpil' açıklaması

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'ndan 'torpil' açıklaması

Aradığınız tüm ürünler akıl almaz indirimlerle Hepsiburada’da!

Aradığınız tüm ürünler akıl almaz indirimlerle Hepsiburada’da!

Bülent Arınç'tan dikkat çeken Ahmet Türk yorumu!

Bülent Arınç'tan dikkat çeken Ahmet Türk yorumu!

'Kaset' tartışması! MHP'li ismin yanıtı tepki çekti

'Kaset' tartışması! MHP'li ismin yanıtı tepki çekti

Diğer Haberler
Cumhurbaşkanı Erdoğan sosyal medyadan paylaştı: Hedef 75 milyon!

Cumhurbaşkanı Erdoğan sosyal medyadan paylaştı: Hedef 75 milyon!

MHP lideri Bahçeli’den o paylaşımlara suç duyurusu

Bahçeli’den o paylaşımlara suç duyurusu!

Özhaseki'den İstanbul'daki deprem sonrası flaş açıklama

Özhaseki'den İstanbul'daki deprem sonrası flaş açıklama

İzmir Büyükşehir Belediyesi'yle ilgili flaş kayıp araç iddiası

İzmir Büyükşehir Belediyesi'yle ilgili flaş kayıp araç iddiası

Devlet Bahçeli'den İstanbul'daki depremle ilgili açıklama

Devlet Bahçeli'den deprem mesajı!

Bakan Selçuk'dan İstanbul'daki deprem sonrası açıklama

Bakan Selçuk'dan İstanbul'daki deprem sonrası açıklama

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.