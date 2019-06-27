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Afganistan Cumhurbaşkanı Gani Pakistan'da

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.06.2019 15:51 | Son Güncelleme

Afganistan Cumhurbaşkanı Gani Pakistan'da

Afganistan Cumhurbaşkanı Eşref Gani, iki günlük resmi ziyarette bulunmak üzere Pakistan'a geldi.

Başkent İslamabad'daki Nur Han Askeri Üssü’ne inen Gani, ilk gün görüşmeleri çerçevesinde Başbakan İmran Han ve Dışişleri Bakanı Şah Mahmud Kureyşi ile bir araya geldi.

Gani ve Han görüşmesine ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yapan Pakistan Enformasyon ve Yayıncılık Bakanlığı, "Görüşmede çeşitli alanlarda ikili ilişkileri geliştirmeye ilişkin ve bölgesel konular ele alındı." bilgisini paylaştı.

Pakistan devlet televizyonu PTV ise iki liderin Afganistan'da devam eden barış sürecine ilişkin konuları ele aldığı ve ikili ticareti geliştirmek konusunu görüştüğünü aktardı.

Ardından Kureyşi'yle görüşen Gani'nin ziyaretine ilişkin Enformasyon ve Yayıncılık Bakanlığından paylaşılan açıklamada ise "Gani, Pakistan'ın Afganistan'daki barış sürecine ilişkin yürüttüğü çalışmalardan duyduğu memnuniyeti dile getirdi." ifadelerine yer verildi.

Açıklamada ayrıca Kureyşi'nin Afganistan'da barış için Pakistan'ın üzerine düşeni yapmaya devam edeceğini ilettiği belirtilerek "Kureyşi, Afgan halkının istikrarsızlık yüzünden uzun yıllardır acılar çektiğini ve Pakistan'ın çözüm odaklı diyaloğun istikrarı sağlamak için kullanılabilecek tek yol olduğuna inandığını söyledi." değerlendirmesi yapıldı.

Gani, Pakistan ziyareti kapsamında Cumhurbaşkanı Arif Alvi'yle de görüştükten sonra yarın Lahor kentinde iki ülkeden iş insanlarının davetli olduğu iş forumuna katılacak.

Gani ve Han, son olarak Mekke'de düzenlenen İslam İşbirliği Teşkilatı toplantısında bir araya gelmişti. Son olarak da geçen hafta Afgan Barış Konferansı, Afganistan'daki siyasi liderlerin katılımıyla Pakistan'ın Burban kasabasında gerçekleşmişti.

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