HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya
  4. Afganistan Cumhurbaşkanı Gani: Ülkedeki durumdan, birden çekilme kararı alan ABD sorumlu

Afganistan Cumhurbaşkanı Gani: Ülkedeki durumdan, birden çekilme kararı alan ABD sorumlu

02.08.2021 12:45 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Afganistan Cumhurbaşkanı Eşref Gani, ülkede güvenlik durumunun kötüleşmesinden ABD'yi sorumlu tuttu. ABD'nin "birden askerlerini çekme" kararı aldığını söyleyen Gani, yine de hükümetinin durumu 6 ay içinde kontrol altına alacak bir planı olduğunu ve Amerikan yönetiminin de bu planı desteklediğini belirtti.

Afganistan Cumhurbaşkanı Gani: Ülkedeki durumdan, birden çekilme kararı alan ABD sorumlu

Afganistan Cumhurbaşkanı Eşref Gani, ülkede güvenlik durumunun kötüleşmesinden ABD'yi sorumlu tuttu. ABD'nin "birden askerlerini çekme" kararı aldığını söyleyen Gani, yine de hükümetinin durumu 6 ay içinde kontrol altına alacak bir planı olduğunu ve Amerikan yönetiminin de bu planı desteklediğini belirtti.

Eşref Gani, Afganistan Parlamentosu'nun acil oturumunda yaptığı konuşmada "Mevcut durum, uluslararası güçlerin birden çekilme kararından kaynaklanıyor. Son 3 aydır beklemediğimiz bir durumla karşı karşıyayız" dedi.

Gani, çekilmenin olumsuz sonuçları olacağı konusunda Washington'ı uyardığını kaydetti.

"Taliban terör örgütleriyle bağlarını koparmadı" diyen Gani, bununla birlikte Taliban ve Afgan hükümetinin birbirlerini kabul etmesinin ve barışçıl bir çözüme doğru ilerlemesinin zamanının geldiğini söyledi.

Afganistan hükümeti ve Taliban temsilcileri arasındaki barış müzakereleri geçen yıl Katar'ın başkenti Doha'da başlamış ancak görüşmelerde ilerleme sağlanamamıştı.

Taliban: İnşallah s**üreleri doldu**

Taliban ise Gani'nin suçlamalarını reddetti.

Taliban Sözcüsü Zabinullah Mücahid, Twitter hesabından yaptığı açıklamada "Savaş ilanları, suçlamalar ve yalanlar Gani hükümetinin ömrünü uzatamaz. İnşallah süreleri doldu" dedi.

Taliban güçlerinin Herat kentinin girişinden püskürtüldükleri belirtiliyor.

Ülkenin kırsal kesiminde son dönemde büyük ilerleme kaydeden Taliban güçleri, son birkaç gündür üç büyük kenti kuşatmış durumda. Taliban güçleri Helmand eyaletinin başkenti Leşker Gah kentini ele geçirmek üzere. Taliban'ın, kentte iki mahalle dışında tüm bölgeleri ele geçirdiği bildiriliyor.

Afganistan'ın batısındaki Herat kentinden bir yetkili de, Taliban güçlerinin kentin girişinden püskürtüldüğünü söyledi.

Ülkenin güneyindeki Kandahar'dan da şiddetli çatışma haberleri geliyor.

ABD Başkanı Joe Biden son olarak, ülkesinin Afganistan'daki askeri misyonunun 31 Ağustos'ta sona ereceğini açıklamıştı.

Biden, "Afganistan'a ulus inşa etmek için gitmedik. Ülkelerinin geleceğine ve nasıl yönetileceğine dair kararları vermek sadece Afgan halkının hakkı ve sorumluluğudur" demişti.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Marmaris ve Manavgat'taki yangın uzaydan görüntülendiMarmaris ve Manavgat'taki yangın uzaydan görüntülendi
PARTNERNikah sonrası ilk hamle!Nikah sonrası ilk hamle!
Bugün sona eriyor! Milyonlarca insanı etkileyecekBugün sona eriyor! Milyonlarca insanı etkileyecek
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Kabus bitmiyor: Artık ne yapacağımızı şaşırdık

Kabus bitmiyor: Artık ne yapacağımızı şaşırdık

Meteoroloji uyardı: Kavrulacağız

Meteoroloji uyardı: Kavrulacağız

CANLI: Türkiye - Rusya

CANLI: Türkiye - Rusya

''Terim, bana çanta içinde 500 bin dolar verdi''

''Terim, bana çanta içinde 500 bin dolar verdi''

Gece saatlerinde Türkiye'ye giriş yaptılar

Gece saatlerinde Türkiye'ye giriş yaptılar

Manavgat'ta mahalle halkı silahla nöbet tuttu!

Manavgat'ta mahalle halkı silahla nöbet tuttu!

İlginizi Çekebilir

Ormana gitmekten vazgeçince olanlar oldu

Ormana gitmekten vazgeçince olanlar oldu

Bakan Koca'dan Biontech aşısı olacaklara kritik uyarı

Bakan Koca'dan Biontech aşısı olacaklara kritik uyarı

2020’nin en çok tartışılan filmleri

2020’nin en çok tartışılan filmleri

Manavgat'tan acı haber geldi

Manavgat'tan acı haber geldi

Konya'daki katliamın görüntüleri ortaya çıktı

Konya'daki katliamın görüntüleri ortaya çıktı

Kılıçdaroğlu'na sert yanıt: Devlet adamı olsaydı...

Kılıçdaroğlu'na sert yanıt: Devlet adamı olsaydı...

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.