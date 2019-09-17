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Afganistan Cumhurbaşkanı Gani'nin mitinginde bombalı saldırı

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.09.2019 11:20 | Son Güncelleme

Afganistan Cumhurbaşkanı Gani'nin mitinginde bombalı saldırı

KABİL (AA) - Afganistan Cumhurbaşkanı Eşref Gani'nin katıldığı seçim mitingine bombalı saldırı düzenlendi.

Yetkililer, saldırının Parvan vilayetinin Cengel Bağ bölgesinde miting için toplanan kalabalığın arasında gerçekleştiğini açıkladı.

Saldırı sırasında Cumhurbaşkanı Gani'nin miting alanında olup olmadığı henüz bilinmezken ölü veya yaralı sayısına ilişkin bilgi verilmedi.

Saldırıyı henüz üstlenen olmadı.

Afganistan'da cumhurbaşkanlığı seçimi 28 Eylül'de gerçekleştirilecek.

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