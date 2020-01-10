Afganistan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Danış: "ABD-İran krizi, Afganistan'daki barış görüşmelerini etkileyebilir"

KABİL (AA) - Afganistan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Server Danış, ABD ile İran arasında yaşanan krizin Taliban-ABD barış görüşmeleri sürecini olumsuz etkileyeceğini söyledi.

Danış, başkent Kabil'de Avrupalı diplomatlarla gerçekleştirdiği görüşmede yaptığı konuşmada, ABD ile İran arasındaki sorunun diyalog yoluyla çözülmesi gerektiğini söyledi.

Her iki ülke tarafından bölgede atılacak herhangi olumsuz hareketin sadece Afganistan'ı değil tüm bölgeyi olumsuz etkileyeceğini ifade eden Danış, bunun sonucunun da çok kötü olacağını belirtti.

Danış, "ABD-İran arasında yaşanan kriz nedeniyle kaygılıyız. Bu durum Taliban ile (ABD arasındaki) barış görüşmeleri sürecini etkileyebilir." dedi.

ABD Başkanı Donald Trump'ın dün yaptığı konuşmayı çok ılımlı bulduklarını dile getiren Danış, bu konuşmanın gerilimi azaltma yönünde olduğunu düşündüklerini vurguladı.

Danış, Taliban ile barış görüşmeleri sürecine de değinerek Afganistan halkı ve hükümeti için barışın tesis edilmesinin her şeyden önemli olduğunun altını çizdi.