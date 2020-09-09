Afganistan Cumhurbaşkanı Yardımcısına Suikast Girişimi

Afganistan’ın başkenti Kabil’de Cumhurbaşkanı Birinci Yardımcısı Amrullah Salih’e suikast girişiminde bulunuldu. Afgan İçişleri Bakanlığı yetkililerine göre, Salih’i hedef alan saldırıda ilk belirlemelere göre 10 kişi hayatını kaybetti, çok sayıda kişi de yaralandı.

Yetkililer, Salih’in konvoyunu hedef alan saldırının yol kenarına yerleştirilen bir bombayla düzenlendiğini bildirdi.

Kurşun geçirmez aracın içinde bulunan Salih olaydan yüzü ve ellerinde hafif yaralarla kurtulmayı başardı. Salih daha sonra, Facebook’tan olayı anlattığı kısa bir videolu mesaj paylaştı.

“Patlama o kadar güçlüydü ki aracımın camını eritti” diyen Salih, ülkenin güvenlik güçlerinin bu tür durumlarla her gün karşılaştığının çok iyi farkında olduğunu belirtti. Salih, patlamada ölenler ve maddi hasara uğrayanlar için üzüntülerini dile getirdi.

Babasıyla birlikte arabada bulunan Ebad Salih de Twitter’dan bir mesaj paylaşarak, “Babam iyi, herkes iyi” dedi.

Olayda Salih’in korumalarından bazıları yaralandı ve hastaneye kaldırıldı. Kamu Sağlığı Bakanlığı Sözcüsü Akmal Samsoor Amerika’nın Sesi’ne yaptığı açıklamada, ölü ve yaralı sayısının artabileceğini söyledi.