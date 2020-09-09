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Afganistan Cumhurbaşkanı Yardımcısına Suikast Girişimi

09.09.2020 19:28 | Son Güncelleme

Amrullah Salih, saldırıdan sağ kurtulurken, 10 kişi hayatını kaybetti, çok sayıda kişi de yaralandı

Afganistan Cumhurbaşkanı Yardımcısına Suikast Girişimi

Afganistan’ın başkenti Kabil’de Cumhurbaşkanı Birinci Yardımcısı Amrullah Salih’e suikast girişiminde bulunuldu. Afgan İçişleri Bakanlığı yetkililerine göre, Salih’i hedef alan saldırıda ilk belirlemelere göre 10 kişi hayatını kaybetti, çok sayıda kişi de yaralandı.

Yetkililer, Salih’in konvoyunu hedef alan saldırının yol kenarına yerleştirilen bir bombayla düzenlendiğini bildirdi.

Kurşun geçirmez aracın içinde bulunan Salih olaydan yüzü ve ellerinde hafif yaralarla kurtulmayı başardı. Salih daha sonra, Facebook’tan olayı anlattığı kısa bir videolu mesaj paylaştı.

“Patlama o kadar güçlüydü ki aracımın camını eritti” diyen Salih, ülkenin güvenlik güçlerinin bu tür durumlarla her gün karşılaştığının çok iyi farkında olduğunu belirtti. Salih, patlamada ölenler ve maddi hasara uğrayanlar için üzüntülerini dile getirdi.

Babasıyla birlikte arabada bulunan Ebad Salih de Twitter’dan bir mesaj paylaşarak, “Babam iyi, herkes iyi” dedi.

Olayda Salih’in korumalarından bazıları yaralandı ve hastaneye kaldırıldı. Kamu Sağlığı Bakanlığı Sözcüsü Akmal Samsoor Amerika’nın Sesi’ne yaptığı açıklamada, ölü ve yaralı sayısının artabileceğini söyledi.

Görgü tanıkları, ilk patlamadan sonra çıkan yangının tüpgaz satan bir dükkana sıçradığını ve ikinci bir patlamanın burada meydana geldiğini bildirdi.

Cumhurbaşkanı Eşref Gani, saldırıyı kınayarak, “Teröristler ve yabancı destekçileri bizim kararlılığımızı zayıflatamaz” dedi.

AB’den kınama

Olaya Avrupa Birliği’nden de kınama geldi. AB’nin Afganistan ofisi Twitter üzerinden yaptığı açıklamada, saldırıyı “barış çabalarını bozmak isteyenlerce girişilmiş canice bir eylem” olarak niteledi.

Salih daha önce de çeşitli saldırıların hedefi olmuştu. Geçen yıl ofisine düzenlenen bir saldırıda 20 kişi yaşamını yitirmişti.

Çarşamba günkü saldırı, Taleban yetkilileriyle, aralarında hükümet temsilcilerinin bulunduğu Afgan heyeti arasındaki barış müzakerelerinin ilk turu öncesinde düzenlendi.

Katar’ın başkenti Doha’da yapılması planlanan görüşmeler, Avustralya ve Fransa tarafından aranan 6 üst düzey Taleban mahkumunun serbest bırakılması meselesi yüzünden ertelenmişti.

Taleban son saldırıdan sorumlu olmadığını öne sürdü.

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