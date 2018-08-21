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Afganistan Cumhurbaşkanlığı Sarayı’na canlı yayında saldırı!

DÜNYA HABERLERİ  | 21.08.2018 10:22 | Son Güncelleme

Afganistan’da yönetimin ateşkes ilan etmesine rağmen Taliban, Afganistan Cumhurbaşkanlığı Sarayı’na füzelerle saldırdı. Afganistan Devlet Başkanı Eşref Gani'nin Kurban Bayramı mesajını canlı yayınlayan kameralar o anları saniye saniye görüntüledi.

Afganistan Cumhurbaşkanlığı Sarayı’na canlı yayında saldırı!

Afganistan Devlet Başkanı Eşref Gani canlı yayında Kurban Bayramı mesajı verirken, bir anda patlama sesleri duyuldu. Afganistan Cumhurbaşkanlığı Sarayı’na fırlatılan roketler, Gani’nin mesajını yarıda keserek “Eğer roketlerle saldırmanın Afganları baskıya alacağını düşünüyorlarsa, yanılıyorlar” demesine neden oldu.

Afganistan Cumhurbaşkanlığı Sarayı, NATO yerleşkesi ve ABD Büyükelçiliği yakınlarına düşen füzelerin hiç kimseyi yaralamadığı duyuruldu. Afgan güvenlik güçleri, Taliban militanlarının saklandığını düşündükleri bir eve helikopterlerin de yardımıyla operasyon düzenliyor.

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Pazar günü Afganistan yönetimi, pazartesiden itibaren Taliban'a yönelik operasyon düzenlenmeyeceğini belirterek, ateşkes ilan etmişti. Taliban'la ateşkesi duyuran Afganistan Devlet Başkanı Eşref Gani, örgüt bozana kadar bu ateşkesi sürdüreceklerini vurgulamıştı. Ancak Taliban, ateşkes kararını tanımadıklarını açıklamıştı.

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RAMAZAN BAYRAMI'NDA ATEŞLES SAĞLANMIŞTI

Bu sene Ramazan Bayramı'nda da taraflar arasında ateşkes ilan edilmişti. Afganistan hükümetince 12-19 Haziran arasında alınan ateşkes kararına Taliban örgütünden sadece bayram günlerinde ateşkes yapma yanıtı gelmişti.

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Ateşkes sürecine her iki tarafın da uymasından dolayı bayram günleri olaysız geçmişti. Ateşkes vesilesiyle ilk kez güvenlik güçleriyle ortak bayramlaşma törenleri düzenleyen militanlar, şehir merkezine gelerek yıllardır uzakta oldukları aileleriyle de bayramlaşmışlardı. Taliban 3 günlük ateşkesin ardından kanlı saldırılar düzenlemişti.

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Anahtar Kelimeler:
Afganistan Taliban kurban bayramı saldırı

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