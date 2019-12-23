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Afganistan Cumhurbaşkanlığı Seçiminde İkinci Tur Yapılabilir

23.12.2019 19:01 | Son Güncelleme

Afganistan'da cumhurbaşkanlığı seçimiyle ilgili şikayetleri değerlendiren Seçim Şikayet Komisyonu, seçimin ikinci turunun yapılmasının muhtemel olduğunu bildirdi. Mevcut seçim sonuçlarına göre, Cumhurbaşkanı Eşref Gani 11 bin oy farkıyla koalisyon ortağı rakibi Abdullah Abdullah’ı geride bıraktı

Afganistan Cumhurbaşkanlığı Seçiminde İkinci Tur Yapılabilir

Afganistan seçimlerindeki şikayetleri değerlendiren Seçim Şikayet Komisyonu, Pazartesi günü yaptığı açıklamada seçimin ikinci turunun yapılmasının muhtemel olduğunu bildirdi. İlk sonuçlar Cumhurbaşkanı Eşref Gani’nin sadece 11 bin oy farkıyla seçimlerde zafer elde ettiğini ortaya koymuştu.

Bağımsız Seçim Komisyonu 28 Eylül’de yapılan cumhurbaşkanlığı seçiminin ilk sonuçlarını Pazar günü açıkladı. Seçim yolsuzluk, teknik sorunlar ve usulsüzlük iddialarının gölgesinde yapılmıştı.

Bağımsız Seçim Komisyonu, Gani’nin toplam 1,8 milyon oyun yüzde 50,64’ünü alarak koalisyon ortağı rakibi Abdullah Abdullah’ı geride bıraktığını kaydetmişti. Ancak oylar yeniden sayıldığında komisyonun Gani’nin oylarını yüzde 50’nin altına indirmesi durumunda başka bir aday da oyların çoğunluğunu elde etmezse, en çok oy alan iki aday arasında ikinci tur seçimin yapılması gerekecek.

Seçim Şikayet Komisyonu Başkan Yardımcısı Deen Muhammed Azimi seçimin ikinci turunun yapılması olasılığının yüksek olduğunu söyledi.

Azimi Reuters’a yaptığı açıklamada, ‘‘Şikayetlerin ve itirazların boyutuna bakılırsa ikinci tur olabilir’’ dedi.

Azimi şikayetlerin değerlendirilmesinin beş haftayı bulabileceğini kaydetti. Azimi adaylardan binlerce şikayet geldiğini bildirdi.

Afganistan’da halk 2001’deki ABD işgalinin ardından ülkenin dördüncü cumhurbaşkanlığı seçimi için 28 Eylül’de sandık başına gitmişti. Seçim sonuçlarının açıklanması iki kez ertelenmişti.

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