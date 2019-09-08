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Afganistan Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü: “Herhangi iyi veya kötü sonucun ABD’yi de etkileyeceğine eminiz”

POLİTİKA HABERLERİ  | 08.09.2019 17:05 | Son Güncelleme

Afganistan Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Sıddık Siddiki, ABD Başkanı Donald Trump’ın Taliban ile barış görüşmelerini durdurmasına ilişkin, “Barış anlaşması ve görüşmeler şimdilik durdurulmuş.

Afganistan Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Sıddık Siddiki, ABD Başkanı Donald Trump’ın Taliban ile barış görüşmelerini durdurmasına ilişkin, “Barış anlaşması ve görüşmeler şimdilik durdurulmuş. Ama herhangi iyi veya kötü sonucun sadece Afganistan’ı değil, ABD’yi de etkileyeceğine eminiz” dedi.
ABD Başkanı Donald Trump’ın Taliban ile bugün yapılması planlanan barış görüşmelerini iptal ettiğini duyurmasının ardından Afganistan’dan açıklama geldi. Afganistan Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Sıddık Siddiki, bugün düzenlediği basın toplantısında konuya ilişkin açıklama yaptı. Siddıki, “Afgan hükümeti barış için çok çaba gösterdi. Afgan halkı ve Afgan hükümeti kayıtsız şartsız, iktidarın Afgan hükümetinin elinde olduğu, Taliban’ın daha fazla Afgan halkını katletmemesiyle şartıyla barıştan yanadır. Ama Taliban sivil halkı katlederek barıştan yana olmadığını gösteriyor” dedi.
Afgan hükümetinin ABD ve müttefik ülkelere barış için gösterdikleri çabalardan dolayı minnettar olduğunu söyleyen Siddiki, Afganistan’ın bu ülkelerle çalışmalarını sürdüreceğini ifade etti. Siddiki, ABD Başkanı Donald Trump’ın Taliban ile barış görüşmelerini iptal etmesine ilişkin, “Barış anlaşması ve görüşmeler şimdilik durdurulmuş. Ama herhangi iyi veya kötü sonucun sadece Afganistan’ı değil, ABD’yi de etkileyeceğine eminiz” dedi.
Trump, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Pazar günü Maryland eyaletindeki Camp David’de önemli Taliban liderleriyle ve Afganistan Cumhurbaşkanı Eşref Gani ile gizli bir görüşme gerçekleştirmeyi planladığını belirterek, “Bu gece ABD’ye geliyorlardı. Maalesef, Taliban yanlış bir koz elde etmek amacıyla Kabil’de askerlerimizden birini ve diğer 11 kişinin hayatını kaybetmesine yol açan saldırıyı üstlendi. Toplantıyı ve barış görüşmelerini hemen iptal ettim” açıklamasını yapmıştı.

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