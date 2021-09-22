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Afganistan'da bir evde 150 yıllık İngiliz tüfekleri bulundu

22.09.2021 12:08 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Afganistan güneyinde bulunan Kandahar'da bir evde 150 yıllık 25 adet tüfek bulundu.

Afganistan'da bir evde 150 yıllık İngiliz tüfekleri bulundu

Afganistan'ın Kandahar kentinde bulunan bir evde 150 yıllık tüfekler bulundu. Müze yetkilileri, bir evde İngiliz bulunan askerine ait olduğu ifade edilen tüfeklerin Afganistan'ın 2. Emiri Emir Shir Ali Khan dönemine ait olduğunu ifade ediyor.
"Jaghuri" olarak bilinen silahların Maiwand Savaşı'na katılan İngiliz askerlerine ait olduğu söyleniyor.

Kandahar Müzesi yetkilileri, tüfekleri korumak üzere Enformasyon Ve Kültür Bakanlığı İl Müdürlüğüne teslim edildiğini ifade etti.

(İHA)

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Anahtar Kelimeler:
İngiltere Afganistan
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