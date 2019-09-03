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Afganistan'da bombalı saldırı: 5 ölü, 50 yaralı!

DÜNYA HABERLERİ  | 03.09.2019 00:21 | Son Güncelleme

Afganistan'ın başkenti Kabil'de düzenlenen bombalı saldırıda 5 kişi hayatını kaybetti, 50 kişi yaralandı. Saldırıyı üstlenen Taliban, hedefin yabancı güçler olduğunu açıkladı.

Afganistan'da bombalı saldırı: 5 ölü, 50 yaralı!

İçişleri Bakanı Nasrat Rahimi, yaptığı açıklamada, bir araca yerleştirilen bombanın yerleşim alanlarının yakınında infilak ettirildiğini, çevrede yer alan birçok evin patlamadan etkilendiğini belirtti.

Yerel saatle 21.45'te (TSİ 20.15) gerçekleşen saldırının hedefinin, bazı uluslararası organizasyonların ve misafirhanelerin bulunduğu Green Village yerleşkesi olduğunu aktaran Rahimi, saldırıda 5 kişinin hayatını kaybettiğini, 50 kişinin yaralandığını bildirdi.

Saldırıyı üstlenen Taliban, hedefin yabancı güçler olduğunu açıkladı.

ABD'nin Afganistan Özel Temsilcisi Zalmay Halilzad, saldırı öncesi Taliban ile yapılan son barış görüşmesinde prensip olarak uzlaşmaya vardıklarını bildirmişti.

Anlaşma kapsamında ABD'nin 135 gün içinde Afganistan'daki 5 üste bulunan 14 bini askerinden 5 binini çekmesi planlanıyor.

Halilzad, Afganistan'da yayın yapan özel bir televizyon kanalına verdiği demeçte, Taliban ile uzlaşma sağladıklarını ve anlaşma metnini ABD Başkanı Donald Trump'ın onayına sunacaklarını ifade etmişti.

BARIŞ SÜRECİ

Afganistan Cumhurbaşkanı Eşref Gani yönetimindeki hükümet için büyük tehdit unsuru olan Taliban örgütü, halen ülkenin birçok bölgesinde hakimiyetini koruyor.

Hükümetin geçen yıllarda defalarca Taliban ile barış görüşmelerine başlamak için çaba sarf etmesine ve bu kapsamda Barış Konseyi kurmasına rağmen henüz bir sonuca ulaşılamadı.

ABD ile Taliban arasındaki son görüşmeler, "Afganistan topraklarının özellikle Taliban'ın kontrolündeki kısımlarının terör örgütleri için güvenli bölge haline gelmeyeceği garantisine karşılık, ABD askerlerinin ülkeden tamamen çekilmesi sözü" çerçevesinde yürütülüyor. (AA)

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Afganistan bombalı saldırı

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