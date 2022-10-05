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Afganistan'da camide patlama! Ölü ve yaralılar var

05.10.2022 18:28 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Afganistan'ın başkenti Kabil'de, Taliban geçici hükümetinin İçişleri Bakanlığı kampüsünde bulunan camide, öğle namazı sırasında meydana gelen patlamada 4 kişi hayatını kaybetti.

Afganistan'da camide patlama! Ölü ve yaralılar var

Afganistan’ın başkenti Kabil’de bulunan İçişleri Bakanlığı yerleşkesinin içerisindeki camide meydana gelen patlamada ilk belirlemelere göre 4 kişi hayatını kaybetti, 25 kişi yaralandı.

Afganistan’da camiye bombalı saldırı düzenlendi. Başkent Kabil’de bulunan İçişleri Bakanlığı yerleşkesinin içerisindeki camide meydana gelen patlamada ilk belirlemelere göre 4 kişi hayatını kaybetti, 25 kişi de yaralandı. Saldırıdaki can kaybını doğrulayan İçişleri Bakanlığı Sözcüsü Abdul Nafi Takor yaptığı açıklamada, bombalı saldırının düzenlendiği caminin siviller ve İçişleri Bakanlığı çalışanları tarafından kullanıldığını belirtti. Kabil’deki Emergency Hastanesi, patlama sonrası 20 hasta kabul ettiklerini ifade ederek, 2 hastanın hastanede hayatını kaybettiğini aktardı.

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"BU BİR İNTİHAR SALDIRISIYDI"

İtalyan sivil toplum örgütü Emergency’nin Afganistan Direktör Vekili Dejan Panic yaptığı yazılı açıklamada, "Yaklaşık 14.00 civarında, yaralı olan bazı hastaları kabul etmeye başladık, ancak henüz herhangi bir patlama veya saldırı hakkında bir haber yoktu" ifadelerini kullanarak, “Ancak birkaç dakika sonra gelen yaralıların sayısı arttı” dedi. Hastaneye kabul edilen yaralıların camide bomba patlatıldığına dair bilgi verdiğine aktaran Panic, “Bu bir intihar saldırısıydı. Şimdiye kadar 20 yaralı aldık. Sayı ne yazık ki önümüzdeki birkaç saat içinde artabilir. Ameliyathaneler çalışıyor ve toplu yaralanma prosedürlerini etkinleştirdik” dedi.

Taliban hükümeti, Kabil’deki patlamaya neyin neden olduğuna dair henüz resmi açıklama yapmadı. İçişleri Bakanlığı yerleşkesi, Kabil Uluslararası Havaalanı’nın yanında "Yeşil Bölge" olarak adlandırılan güvenli bir bölgede yer alıyor. Birleşmiş Milletler Afganistan Misyonu’na göre, geçtiğimiz cuma günü Kabil’deki bir eğitim merkezinde düzenlenen bombalı saldırıda 53 kişi hayatını kaybetmişti. (İHA)

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Anahtar Kelimeler:
patlama Afganistan
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