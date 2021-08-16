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Afganistan'da CNN muhabirinin kıyafetine Taliban etkisi: Kurallar değişti

16.08.2021 21:44 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Taliban'ın Kabil'e girmesinin ardından kılık kıyafet kuralları da değişti. Bir gün önce yayın yapan CNN muhabiri Clarissa Ward yönetimin Taliban'a geçmesinin ardından kara çarşafla yayına çıkmak zorunda kaldı.

Afganistan'da CNN muhabirinin kıyafetine Taliban etkisi: Kurallar değişti

CNN International Muhabiri Clarissa Ward, "İslam Emirliği'nin ilk günündeyiz. Çok şey değişti. Gördüğünüz gibi kılık kıyafet kuralları da değişti" ifadelerini kullandı.

KARA ÇARŞAFLA YAYINA ÇIKTI

Taliban'ın Kabil'e girmesinden önce bölgedeki son durumu üzerinde tişörtle anlatan Ward, bu gelişmenin ardından şehri terk etmek yerine militanlarla anlaşma sağladı ve Taliban'ın dayattığı kılık kıyafet kurallarına uygun olarak kara çarşafla yayına çıktı.

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Ward, Taliban'a yönelik "Dünyaya hukuk ve nizamı sağlayacaklarını kanıtlamak istiyorlar." derken şu değerlendirmede bulundu:

Çok farklı bir hikaye var bugün. Hikaye sokakta olmayanlarla ilgili. Güvende hissetmeyenler, korkanlar, saklananlar var bu şehirde. On binlerce belki yüz binlerce kişi var. Onları göremiyoruz, bize konuşmuyorlar; çünkü korkuyorlar.

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Anahtar Kelimeler:
Afganistan Taliban
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