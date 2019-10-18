HABER

Afganistan'da cuma namazı sırasında camiye saldırı: 62 ölü

DÜNYA HABERLERİ  | 18.10.2019 15:08 | Son Güncelleme

Afganistan’da bir camide meydana gelen 2 ayrı patlamada, ölü sayısı 62’ye yükselirken, yaralı sayısının 60’tan fazla olduğu açıklandı.

Afganistan'da cuma namazı sırasında camiye saldırı: 62 ölü

Afganistan’ın Nangarhar vilayetindeki Jaw Dara bölgesindeki camide, Cuma namazı sırasında 2 ayrı patlama meydana geldi.

Nangarhar Valisi Sözcüsü Attaullah Khogyani, 62 kişinin hayatını kaybettiğini, 60’tan fazla da yaralı olduğunu duyurdu. Yaralılardan bazılarının sağlık durumunun kritik olduğu, ölü sayısının artmasından endişe duyulduğu belirtildi.

Khogyani, saldırının etkisiyle cami çatısının çöktüğünü kaydederek ölü sayısının artmasından endişe edildiğini bildirdi.

Saldırıyı henüz üstlenen olmadı.

PARTNER 'Konservatuar önü, Kurtlar Vadisi' Kim olduğunu tanıyabildiniz mi? 'Konservatuar önü, Kurtlar Vadisi' Kim olduğunu tanıyabildiniz mi?
Kiliseden camilere çağrı: Allah'ı savaşa karıştırmayınKiliseden camilere çağrı: Allah'ı savaşa karıştırmayın
ABD'de yeni din araştırması: Kendini Hristiyan olarak tanımlayanların sayısı 10 yılda yüzde 12 azaldıABD'de yeni din araştırması: Kendini Hristiyan olarak tanımlayanların sayısı 10 yılda yüzde 12 azaldı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Afganistan cuma namazı patlama saldırı

En Çok Okunan Haberler

İbrahim Kalın duyurdu! Nuri Pakdil hayatını kaybetti

İbrahim Kalın duyurdu! Nuri Pakdil hayatını kaybetti

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan kritik açıklamalar

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan kritik açıklamalar

Barış Pınarı Harekatı uzlaşması sonrası yorumuyla gündem oldu

Barış Pınarı Harekatı uzlaşması sonrası yorumuyla gündem oldu

Yeni imajı olay oldu! Yorumları yanıtsız bırakmadı

Yeni imajı olay oldu! Yorumları yanıtsız bırakmadı

Güvenlik uzmanı Ağar'dan flaş YPG/PKK açıklaması

Güvenlik uzmanı Ağar'dan flaş YPG/PKK açıklaması

CHP'li belediye başkanından takdir toplayan karar

CHP'li belediye başkanından takdir toplayan karar

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

ABD'den flaş Türkiye açıklaması: Engelleyemeyiz

ABD'den flaş Türkiye açıklaması: Engelleyemeyiz

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Putin'den kritik açıklama: Gerektiğinde Suriye'den çekiliriz

Putin'den kritik açıklama: Gerektiğinde Suriye'den çekiliriz

ABD'den flaş karar! Pentagon açıkladı: 3 bin asker gönderildi

ABD'den flaş karar! Pentagon açıkladı: 3 bin asker gönderildi

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Donald Tusk: Aslında bu ateşkes değil!

Donald Tusk: Aslında bu ateşkes değil!

Berlusconi: Erdoğan'ı AB'ye başvurmaya ben ikna ettim

Berlusconi: Erdoğan'ı AB'ye başvurmaya ben ikna ettim

Fransa'dan Erdoğan'la görüşme açıklaması: Karar verdik!

Fransa'dan Erdoğan'la görüşme açıklaması: Karar verdik!

ABD'de yeni din araştırması: Kendini Hristiyan olarak tanımlayanların sayısı 10 yılda yüzde 12 azaldı

ABD'de yeni din araştırması: Kendini Hristiyan olarak tanımlayanların sayısı 10 yılda yüzde 12 azaldı

Rusya: Anlaşma konusunda Türkiye'den bilgi bekliyoruz

Rusya: Anlaşma konusunda Türkiye'den bilgi bekliyoruz

Ülkede 'WhatsApp vergisi' protestoları patlak verdi!

Ülkede 'WhatsApp vergisi' protestoları patlak verdi!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.